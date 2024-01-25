У Красноярскому краю горить цех з виробництва аерочовнів — відео

У селі Єлове під російським Красноярськом палає підприємство на площі 1700 кв м. Тут виробляють дороговартісні аерочовни Alligator з авіаційними двигунами.

Під Красноярськом зайнялася пожежа на підприємстві

У Єловому Ємельянівського району Красноярського краю РФ горить виробничий цех. У ньому виробляють водні судна.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У Красноярському краю горить цех із виробництва аерочовнів. Вогонь охопив понад 1700 квадратів. Пожежу ліквідують 27 людей. Близько 40 осіб евакуйовано. Поширити

Компанія "Алігатор", завод якої палає, виробляє плоскодонні водні судна з надувними та твердими корпусами та авіаційними двигунами. Вартість аерочовнів цього виробника досягає 4,4 млн руб.

У Туапсе горів НПЗ

У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події. Поширити

Пізніше голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.

Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Офіційно влада так і не назвала причину пожежі на НПЗ. Російські Telegram-канали пишуть, що опівночі 25 січня територію "РН-Морський термінал Туапсе" атакував один безпілотник. Після чого почалася пожежа.