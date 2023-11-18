В Кременной взорвали автомобиль с руководителями силового ведомства "ЛНР"

На оккупированной Россией части Луганской области, так называемой ЛНР, вероятно взорвали автомобиль с руководителями силового ведомства псевдореспублики.

Что известно о ликвидации руководства силовых ведомств "ЛНР"

По информации российских Telegram-каналов, в подорванном автомобиле находились в.и. и. заместителя министра МВД по ЛНР» и «заместитель начальника уголовного розыска МВД ЛНР».

Вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной ("ЛНР") загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "заместитель начальника УУР МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним же в машине был "и.о. заместителя министра МВД по ЛНР" подполковник полиции Олег Шумилов, - говорится в публикации Telegram-канала "Astra". Поделиться

Отмечается, что двух окупантов госпитализировали с осколочными ранениями.

Что известно о других инцидентах в России и на оккупированных территориях

Российское издание "Новая газета Европа" отмечает, что в Подмосковье российские силовики провели облаву на посетителей мечети. Некоторых мужчин задерживали под предлогом посетить военкомат.

По информации источников издания, люди с оружием и без опознавательных знаков оцепили мечеть в Балашихе примерно в обед - после начала традиционной пятничной молитвы.

Силовики проверяли документы у всех выходящих из мечети. При этом некоторых задерживали под предлогом посетить военкомат на специальном автобусе.

Имам мечети в Балашихе также подтвердил, что 17 ноября в молитвенном доме состоялся полицейский рейд. Он заявил, что у верующих спрашивали документы, некоторым из них – "предложили служить".

На вопрос о том, предлагали ли им пойти служить по контракту или в рамках призывной кампании, он не ответил. При этом, по его словам, к молитвенному дому подогнали автобус, но он не остался до конца облавы, так что не может сказать, отвезли ли кого-то на нем.