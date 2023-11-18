У Кремінній підірвали автівку із керівниками силового відомства "ЛНР"

Що відомо про ліквідацію керівництва силових відомств “ЛНР”

За інформацією російських Telegram-каналів, у підірваній автівці перебували т.в. в. заступника міністра МВС по ЛНР" і "заступник начальника карного розшуку МВС “ЛНР”.

Увечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній ("ЛНР") загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УУР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. З ним же в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов, - йдеться у публікації Telegram-каналу “Astra”. Поширити

Зазначається, що двох окупантів госпіталізували із осколковими пораненнями.

Що відомо про інші інциденти в Росії та на окупованих територіях

Російське видання “Нова газета Європа” зазначає, що у Підмосков'ї російські силовики провели облаву на відвідувачів мечеті. Деяких чоловіків затримували під приводом відвідати військкомат.

За інформацією джерел видання, люди зі зброєю і без розпізнавальних знаків оточили мечеть у Балашисі приблизно в обід - після початку традиційної п'ятничної молитви.

Силовики перевіряли документи у всіх, хто виходив із мечеті. При цьому деяких затримували під приводом відвідати військкомат на спеціальному автобусі.

Імам мечеті в Балашисі також підтвердив виданню, що 17 листопада в молитовному будинку відбувся поліцейський рейд. Він заявив, що у вірян запитували документи, деяким із них - "запропонували служити".

На запитання про те, пропонували їм піти служити за контрактом чи в рамках призовної кампанії, він не відповів. При цьому, за його словами, до молитовного будинку підігнали автобус, але він не залишився до кінця облави, тож не може сказати, чи відвезли когось на ньому.