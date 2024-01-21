В Кропивницком во время тревоги раздались взрывы. Есть угроза баллистики

В Кропивницком раздался взрыв. Перед этим военные предупреждали о полете ракеты в направлении города.

В Кропивницком раздавались взрывы

ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

Позже Воздушные силы сообщили о полете ракеты на Кропивницкий и сразу СМИ сообщили о взрывах в городе.

Власти пока не сообщают о попадании.

Взрывы также раздались в городе Александрия Кировоградской области.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к жителям региона с просьбой.

Друзья! Тревогу не игнорируем! — написал он в Telegram. Поделиться

В настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения! — предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Силы ПВО сбили более 20 дронов во время ночной атаки РФ

Россияне атаковали территорию Украины с помощью 33 ударных беспилотников и двух ракет С-300 в ночь на 18 января. Силы ПВО уничтожили 22 дрона.

Отмечается, что оккупанты выпустили 33 ударных дрона типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и Курской области России.

Также они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области.

Основными направлениями удара были юг и север. Силы противовоздушной обороны работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.