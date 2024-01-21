В Кропивницком во время тревоги раздались взрывы. Есть угроза баллистики

В Кропивницком раздался взрыв. Перед этим военные предупреждали о полете ракеты в направлении города.
В Кропивницком раздавались взрывы
ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.
Позже Воздушные силы сообщили о полете ракеты на Кропивницкий и сразу СМИ сообщили о взрывах в городе.
Власти пока не сообщают о попадании.
Взрывы также раздались в городе Александрия Кировоградской области.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к жителям региона с просьбой.
В настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.
Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения! — предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Силы ПВО сбили более 20 дронов во время ночной атаки РФ
Россияне атаковали территорию Украины с помощью 33 ударных беспилотников и двух ракет С-300 в ночь на 18 января. Силы ПВО уничтожили 22 дрона.
Отмечается, что оккупанты выпустили 33 ударных дрона типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и Курской области России.
Также они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области.
Основными направлениями удара были юг и север. Силы противовоздушной обороны работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.
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