У Кропивницькому під час тривоги пролунали вибухи. Є загроза балістики

У Кропивницькому пролунав вибух. Перед цим військові попереджали про політ ракети у напрямку міста.

У Кропивницькому лунали вибухи

ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, тривогу оголосили у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.

Пізніше Повітряні сили повідомили про політ ракети на Кропивницький, і одразу ЗМІ повідомили про вибухи у місті.

Влада поки не повідомляє про влучання.

Вибухи також пролунали в місті Олександрія Кіровоградської області.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович звернувся до мешканців регіону із проханням.

Друзі! Тривогу не ігноруємо! - написав він у Telegram. Поширити

Наразі тривогу оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.

Спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження! - попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Сили ППО збили понад 20 дронів під час нічної атаки РФ

Росіяни атакували територію України за допомогою 33 ударних безпілотників та двох ракет С-300 у ніч на 18 січня. Сили ППО знищили 22 дрони.

Зазначається, що окупанти випустили 33 ударних дрона типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії.

Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області.

Основними напрямками удару були південь та північ. Сили протиповітряної оборони працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.