СБУ разоблачила преступную деятельность 54-летнего Андрея Попова. Он возглавляет отделение «Общества содействия армии», авиации и флоту РФ» во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Рашистический офицер РФ во временно оккупированном Крыму готовит школьников к участию в войне против Украины.
- Штурмовые группы и разведывательные дроны используются для обучения подростков в действиях на полигонах Российской армии.
- Преступная деятельность включает идеологическую пропаганду, направленную на формирование ненависти к Украине.
- Рашисту Попову грозит наказание за военные преступления и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
- СБУ и украинская прокуратура проводят расследование и принимают меры по привлечению преступника к ответственности.
Что известно о преступной деятельности решиста Попова
Попов проводит боевую и идеологическую подготовку местных школьников, готовя их к участию в войне против Украины.
Подростков, в основном 14-летних, обучают действовать в составе штурмовых групп, управлять ударными и разведывательными дронами, преодолевать минные препятствия и стрелять из оружия разных типов.
Также СБУ установила, что по поручению министра обороны РФ Попов организует новое отделение «Общества» на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Какое наказание может угрожать преступнику РФ
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Попову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 438 (военные преступления);
ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводили сотрудники СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и Севастополя.
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