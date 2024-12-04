В Крыму рашист РФ Попов готовит школьников к войне против Украины

СБУ разоблачила преступную деятельность 54-летнего Андрея Попова. Он возглавляет отделение «Общества содействия армии», авиации и флоту РФ» во временно оккупированном Крыму.

Что известно о преступной деятельности решиста Попова

Попов проводит боевую и идеологическую подготовку местных школьников, готовя их к участию в войне против Украины.

Подростков, в основном 14-летних, обучают действовать в составе штурмовых групп, управлять ударными и разведывательными дронами, преодолевать минные препятствия и стрелять из оружия разных типов.

Тренировки проходят на полигонах и в учебных центрах российской армии вблизи Симферополя. Кроме военной подготовки школьников систематически подвергают пропаганде, направленной на формирование ненависти к Украине. Поделиться

Также СБУ установила, что по поручению министра обороны РФ Попов организует новое отделение «Общества» на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Какое наказание может угрожать преступнику РФ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Попову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 438 (военные преступления);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).