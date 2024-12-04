У Криму рашист РФ Попов готує школярів до війни проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

У Криму рашист РФ Попов готує школярів до війни проти України

СБУ
У Криму рашист РФ Попов готує школярів до війни проти України

СБУ викрила злочинну діяльність 54-річного Андрія Попова. Він очолює відділення “Товариства сприяння армії”, авіації та флоту РФ» у тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Рашистичний російський офіцер у Криму готує школярів до участі в війні проти України.
  • Підлітків, зокрема 14-річних, навчають у складі штурмових груп та зберігати розвідувальні дрони.
  • Злочинна діяльність охоплює ідеологічну пропаганду та формування ненависті до України серед молоді.
  • Попову може загрожувати покарання за воєнні злочини та виправдовування збройної агресії її держави.
  • СБУ вже повідомила про підозру рашисту та проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за дії проти України.

Що відомо про злочинну діяльність рашиста Попова

Як повідомляє СБУ, Попов проводить бойову та ідеологічну підготовку місцевих школярів, готуючи їх до участі у війні проти України.

Підлітків, здебільшого 14-річних, навчають діяти у складі штурмових груп, керувати ударними й розвідувальними дронами, долати мінні перешкоди та стріляти зі зброї різних типів.

Тренування відбуваються на полігонах та в навчальних центрах російської армії поблизу Сімферополя. Крім військової підготовки, школярів систематично піддають пропаганді, спрямованій на формування ненависті до України.

Також СБУ встановила, що за дорученням міністра оборони РФ Попов організовує нове відділення «Товариства» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

Яке покарання може загрожувати злочинцю РФ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Попову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини);

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

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