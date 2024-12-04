У Криму рашист РФ Попов готує школярів до війни проти України

СБУ викрила злочинну діяльність 54-річного Андрія Попова. Він очолює відділення “Товариства сприяння армії”, авіації та флоту РФ» у тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про злочинну діяльність рашиста Попова

Як повідомляє СБУ, Попов проводить бойову та ідеологічну підготовку місцевих школярів, готуючи їх до участі у війні проти України.

Підлітків, здебільшого 14-річних, навчають діяти у складі штурмових груп, керувати ударними й розвідувальними дронами, долати мінні перешкоди та стріляти зі зброї різних типів.

Тренування відбуваються на полігонах та в навчальних центрах російської армії поблизу Сімферополя. Крім військової підготовки, школярів систематично піддають пропаганді, спрямованій на формування ненависті до України. Поширити

Також СБУ встановила, що за дорученням міністра оборони РФ Попов організовує нове відділення «Товариства» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

Яке покарання може загрожувати злочинцю РФ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Попову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).