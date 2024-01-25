В Латвии назвали способ избежать большой войны в Европе

По словам руководителя МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, пока еще можно избежать большой войны в Европе.
Как в Латвии видят возможность избежать большой войны в Европе
В частности, во время выступления в латвийском Сейме глава МИД назвал развязанную Россией преступную войну против Украины "империалистической войной".
Кариньш подчеркнул, что более широкой целью этой войны является стремление к изменению мирового порядка, основанного на верховенстве закона и замена его доминированием грубой силы.
По его словам, западные союзники имеют возможность сдержать Россию от дальнейшей агрессии против европейских стран.
Он подчеркнул, что Латвия и союзники должны оказывать помощь Украине ради ее победы в войне.
В СНБО опровергают риски уменьшения помощи Украине со стороны западных партнеров
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, заявления о том, что избирательные процессы в странах западных партнерах повлияют на объемы помощи Украине, не соответствуют действительности.
При этом он признал, что некоторые политические процессы в отдельных странах вызывают задержки с помощью Украины, что влияет на ситуацию на фронте.
Он отметил, что Россия периодически шантажирует мир с использованием ядерного оружия "в случае угрозы".
Однако, по словам секретаря СНБО, эти устрашения на ответственных политиков уже не действуют.
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