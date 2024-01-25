В Латвии назвали способ избежать большой войны в Европе

По словам руководителя МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, пока еще можно избежать большой войны в Европе.

Как в Латвии видят возможность избежать большой войны в Европе

В частности, во время выступления в латвийском Сейме глава МИД назвал развязанную Россией преступную войну против Украины "империалистической войной".

Кариньш подчеркнул, что более широкой целью этой войны является стремление к изменению мирового порядка, основанного на верховенстве закона и замена его доминированием грубой силы.

Россия пытается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и нам в Латвии, и остальном западном мире, что мы расколоты, что мы беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграет, и в сопротивлении нет смысла. И я вам скажу – это ложь, это чушь и глупость, - подчеркнул глава МИД Латвии. Поделиться

По его словам, западные союзники имеют возможность сдержать Россию от дальнейшей агрессии против европейских стран.

Это неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками, - объясняет глава МИД Латвии. Поделиться

Он подчеркнул, что Латвия и союзники должны оказывать помощь Украине ради ее победы в войне.

В СНБО опровергают риски уменьшения помощи Украине со стороны западных партнеров

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, заявления о том, что избирательные процессы в странах западных партнерах повлияют на объемы помощи Украине, не соответствуют действительности.

Украина никогда не исчезнет из радара международного сообщества, потому что мы боремся за не только свое право. Мы боремся сегодня на своей территории независимости, в частности, и Европы. И все это осознают, – подчеркнул Данилов. Поделиться

При этом он признал, что некоторые политические процессы в отдельных странах вызывают задержки с помощью Украины, что влияет на ситуацию на фронте.

Мы бы очень хотели, чтобы в ближайшее время все было улажено. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, независимость. Мы не торгуем принципами и не торгуем своими территориями, как бы кому-то этого не желалось, - отметил Данилов. Поделиться

Он отметил, что Россия периодически шантажирует мир с использованием ядерного оружия "в случае угрозы".

Однако, по словам секретаря СНБО, эти устрашения на ответственных политиков уже не действуют.