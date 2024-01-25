Республиканцы подвергают сомнению соглашение о помощи Украине — CNN

Лидеры Республиканской партии США открыто выражают сомнения в достижении соглашения об изменениях в иммиграционной политике в обмен на одобрение запроса президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей помощи Украине.

Что известно об угрозе срыва соглашения в Конгрессе о финансировании помощи Украине

По информации журналистов американских изданий, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл выразил сомнение о способности Конгресса прийти к согласию о финансировании военной помощи Украине до президентских выборов в ноябре этого года.

В ходе закрытой встречи представителей Республиканской партии в Сенате Макконнелл заявил, что время и политическая воля для принятия двухпартийного законопроекта по усилению мер на границе с Мексикой и одобрению помощи Украине истекают, и, возможно, все уже закончилось.

Он заявил, что до проведения переговоров по изменению иммиграционной политики США и усилению мер безопасности на границе с Мексикой эта тема объединяла республиканцев, а тема финансирования помощи Украине - разъединяла, однако политика по этим вопросам изменилась.

Республиканцы заявляют о полной поддержке Трампа

Макконнелл заявляет, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп готовит предвыборную кампанию преимущественно по теме противодействия иммиграции.

Он подчеркнул, что в настоящее время представители Республиканской партии стараются не нанести Трампу вред своими действиями.

Макконнелл также добавил, что вопрос поддержки Украины является вопросом "холодных" и "жестких" интересов США, однако признал, что предложенный им же компромисс по соглашению о безопасности границ в обмен на финансирование помощи Украине оказался под угрозой и необходим новый подход для решения вопросов .

Макконнелл признал, что Трамп продолжает держать под своим контролем Республиканскую партию и назвал его "кандидатом", хотя официального выдвижения от партии еще не было.