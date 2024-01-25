Республіканці беруть під сумнів угоду щодо допомоги Україні — CNN

Лідери Республіканської партії США відкрито висловлюють сумніви стосовно досягнення угоди щодо змін до імміграційної політики в обмін на схвалення запиту президента Джо Байдена на фінансування подальшої допомоги Україні.

Що відомо про загрозу зриву угоди у Конгресі стосовно фінансування допомоги Україні

За інформацією журналістів американських видань, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл висловив сумнів стосовно здатності Конгресу дійти згоди щодо фінансування військової допомоги Україні до президентських виборів у листопаді цього року.

Під час закритої зустрічі представників Республіканської партії у Сенаті Макконнелл заявив, що час і політична воля для ухвалення двопартійного законопроєкту щодо посилення заходів на кордоні із Мексикою та схвалення допомоги Україні спливають, і можливо, все вже закінчилось.

Він заявив, що до проведення переговорів щодо змін до імміграційної політики США та посилення заходів безпеки на кордоні із Мексикою ця тема об’єднувала республіканців, а тема фінансування допомоги Україні - роз’єднувала, однак політика щодо цих питань змінилась.

Республіканці заявляють про повну підтримку Трампа

Макконнелл заявляє, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп готує передвиборчу кампанію переважно на темі протидії імміграції.

Він підкреслив, що наразі представники Республіканської партії прагнуть не завдати Трампу шкоди своїими діями.

Макконнелл також додав, що питання підтримки України є питанням “холодних” і “жорстких” інтересів США, однак визнав, що запропонований ним же самим компроміс щодо угоди про безпеку кордонів в обмін на фінансування допомоги Україні опинився під загрозою і необхідний новий підхід для вирішення питань.

Макконнелл визнав, що Трамп продовжує тримати під своїм контролем Республіканську партію, і назвав його "кандидатом", хоч офіційного висування від партії ще не було.