У Латвії назвали спосіб уникнути великої війни в Європі

За словами керівника МЗС Латвії Крішьяніса Каріньша, наразі ще можна уникнути великої війни у Європі.
Як у Латвії бачать змогу уникнути великої війни у Європі
Зокрема, під час виступу в латвійському Сеймі глава МЗС назвав розв’язану Росією злочинну війну проти України "імперіалістичною війною".
Каріньш підкреслив, більш широкою метою цієї війни є прагнення зміни світового порядку, заснованого на верховенстві закону і заміна його домінуванням грубої сили.
За його словами, наразі західні союзники мають змогу стримати Росію від подальшої агресії проти європейських країн.
Він підкреслив, що Латвія і союзники повінні надавати допомогу Україні заради її перемоги у війні.
В РНБО спростовують ризики зменшення допомоги Україні з боку західних партнерів
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, заяви про те, що виборчі процеси у країнах західних партнерах вплинуть на обсяги допомоги Україні не відповідають дійсності.
При цьому він визнав, що певні політичні процеси у окремих країнах викликають затримки із допомогою Україні що впливає на ситуацію на фронті.
Він зауважив, що Росія періодично шантажує світ використанням ядерної зброї "у разі загрози".
Проте, за словами секретаря РНБО, ці залякування на відповідальних політиків уже не діють.
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