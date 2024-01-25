У Латвії назвали спосіб уникнути великої війни в Європі

За словами керівника МЗС Латвії Крішьяніса Каріньша, наразі ще можна уникнути великої війни у Європі.

Як у Латвії бачать змогу уникнути великої війни у Європі

Зокрема, під час виступу в латвійському Сеймі глава МЗС назвав розв’язану Росією злочинну війну проти України "імперіалістичною війною".

Каріньш підкреслив, більш широкою метою цієї війни є прагнення зміни світового порядку, заснованого на верховенстві закону і заміна його домінуванням грубої сили.

Росія намагається всіма способами у своїй пропаганді розповідати і нам у Латвії, і решті західного світу, що ми розколоті, що ми безпорадні, що війна йде вперед, що Росія її виграє, і в опорі немає сенсу. І я вам скажу – це брехня, це нісенітниця і дурість, - наголосив глава МЗС Латвії. Поширити

За його словами, наразі західні союзники мають змогу стримати Росію від подальшої агресії проти європейських країн.

Це не неминуче, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом з нашими західними союзниками, - пояснює глава МЗС Латвії. Поширити

Він підкреслив, що Латвія і союзники повінні надавати допомогу Україні заради її перемоги у війні.

В РНБО спростовують ризики зменшення допомоги Україні з боку західних партнерів

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, заяви про те, що виборчі процеси у країнах західних партнерах вплинуть на обсяги допомоги Україні не відповідають дійсності.

Україна ніколи не зникне з радара міжнародної спільноти, тому що ми виборюємо не тільки своє право. Ми виборюємо сьогодні на своїй території незалежність, зокрема, і Європи. І всі це усвідомлюють, - підкреслив Данілов. Поширити

При цьому він визнав, що певні політичні процеси у окремих країнах викликають затримки із допомогою Україні що впливає на ситуацію на фронті.

Ми дуже б хотіли, щоби найближчим часом все було улагоджено. Ми є країною, яка стоїть за свою свободу, незалежність. Ми не торгуємо принципами й не торгуємо своїми територіями, як би комусь того не бажалось, - зазначив Данілов. Поширити

Він зауважив, що Росія періодично шантажує світ використанням ядерної зброї "у разі загрози".

Проте, за словами секретаря РНБО, ці залякування на відповідальних політиків уже не діють.