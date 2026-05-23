В Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и сдетонировал
В Латвии 23 мая утром полиция получила сообщение о падении в озеро Дридзис в Комбульской волости Краславского края дрона, где он сдетонировал.

Главные тезисы

  • Беспилотный дрон упал в озеро Дридзис в Латвии утром 23 мая и сдетонировал, никто не пострадал.
  • Полиция и спасательные службы Латвии проводят расследование причин падения и взрыва беспилотника.
  • Свидетель описал момент падения дрона и его взрыва, рассказав о дальнейшем движении и поведении аппарата.

Дрон в Латвии упал в озеро и взорвался

Около 8.00 в Государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он взорвался при контакте с водой.

По словам полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские немедленно выехали на указанное место и приступили к его осмотру.

На месте были обнаружены обломки, вероятно, принадлежащие беспилотному летательному аппарату.

Территория, которую обследуют силовики, велика, поэтому для осмотра места происшествия привлечены дополнительные силы, в частности дополнительный отряд Государственной полиции с дроном, сотрудников Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ на лодке и Национальные вооруженные силы.

Полиция призвала жителей не приближаться к месту происшествия и следить за официальной информацией.

Исполняющая обязанности премьер-министра Латвии Эвика Силиня заявила, что находится в связи с соответствующими службами, работающими в районе взрыва беспилотника.

Жду от служб как можно более подробной информации об обстоятельствах произошедшего и дальнейших действиях. Призываю жителей следить за официальной информацией.

Латвийскому радио (LSM) удалось связаться с очевидцем Вадимом Степановым, видевшим момент падения дрона. Он как раз рыбачил на озере в этот момент.

В тот момент я был на озере Дридзис, рыбачил. Потом увидел, что что-то летит. Сначала подумал, что это "кукурузник". Потом посмотрел, что все-таки летит что-то поменьше. Звук у него был, как у мопеда. Тогда понял, что что-то не так. Он пролетел над озером, развернулся назад, пролетел над островом, а затем у него выключился двигатель, и он пошел в пике в озеро и взорвался. Я был примерно на расстоянии от 1 до 1,5 км.

Национальные вооруженные силы сообщили агентству LETA, что сенсоры не зафиксировали вхождение беспилотника на территорию Латвии, поэтому жителям не было отправлено SMS-сообщение системы массового оповещения.

