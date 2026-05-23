В Латвии неизвестный беспилотник упал в озеро и сдетонировал

В Латвии 23 мая утром полиция получила сообщение о падении в озеро Дридзис в Комбульской волости Краславского края дрона, где он сдетонировал.
Главные тезисы
- Беспилотный дрон упал в озеро Дридзис в Латвии утром 23 мая и сдетонировал, никто не пострадал.
- Полиция и спасательные службы Латвии проводят расследование причин падения и взрыва беспилотника.
- Свидетель описал момент падения дрона и его взрыва, рассказав о дальнейшем движении и поведении аппарата.
Дрон в Латвии упал в озеро и взорвался
Около 8.00 в Государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он взорвался при контакте с водой.
По словам полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Полицейские немедленно выехали на указанное место и приступили к его осмотру.
На месте были обнаружены обломки, вероятно, принадлежащие беспилотному летательному аппарату.
Полиция призвала жителей не приближаться к месту происшествия и следить за официальной информацией.
Исполняющая обязанности премьер-министра Латвии Эвика Силиня заявила, что находится в связи с соответствующими службами, работающими в районе взрыва беспилотника.
Жду от служб как можно более подробной информации об обстоятельствах произошедшего и дальнейших действиях. Призываю жителей следить за официальной информацией.
Латвийскому радио (LSM) удалось связаться с очевидцем Вадимом Степановым, видевшим момент падения дрона. Он как раз рыбачил на озере в этот момент.
Национальные вооруженные силы сообщили агентству LETA, что сенсоры не зафиксировали вхождение беспилотника на территорию Латвии, поэтому жителям не было отправлено SMS-сообщение системы массового оповещения.
