У Латвії невідомий безпілотник впав у озеро та здетонував

У Латвії 23 травня вранці поліція отримала повідомлення про падіння в озеро Дрідзіс у Комбульській волості Краславського краю дрона, де він здетонував.

Дрон у Латвії впав у озеро та вибухнув

Близько 8:00 до Державної поліції надійшла інформація від мешканців про падіння безпілотного літального апарата в озеро Дрідзіс, де він вибухнув при контакті з водою.

За словами поліції, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські негайно виїхали на вказане місце та розпочали його огляд.

На місці було знайдено уламки, які, ймовірно, належать безпілотному літальному апарату.

Територія, яку обстежують силовики, є великою, тому для огляду місця події залучено додаткові сили, зокрема додатковий загін Державної поліції з дроном, співробітників Державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт на човні та Національні збройні сили.

Поліція закликала мешканців не наближатися до місця події, а також стежити за офіційною інформацією.

Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Латвії Евіка Сіліня заявила, що перебуває на зв'язку з відповідними службами, які працюють у районі вибуху безпілотника.

Чекаю від служб якомога детальнішої інформації про обставини того, що сталося, та подальші дії. Закликаю жителів стежити за офіційною інформацією.

Латвійському радіо (LSM) вдалося зв’язатися з очевидцем Вадимом Степановим, який бачив момент падіння дрона. Він саме рибалив на озері у цей момент.

У той момент я був на озері Дрідзіс, рибалив. Потім побачив, що щось летить. Спочатку подумав, що це "Кукурузник". Потім подивився, що все-таки летить щось меншого розміру. Звук у нього був, як у мопеда. Тоді зрозумів, що щось не так. Він пролетів над озером, розвернувся назад, пролетів над островом, а потім у нього вимкнувся двигун, і він пішов у піке в озеро та вибухнув. Я був приблизно на відстані від 1 до 1,5 кілометра.

Національні збройні сили повідомили агентству LETA, що сенсори не зафіксували входження безпілотника на територію Латвії, тому жителям не було надіслано SMS-повідомлення системи масового оповіщення.