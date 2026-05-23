У Латвії невідомий безпілотник впав у озеро та здетонував

У Латвії 23 травня вранці поліція отримала повідомлення про падіння в озеро Дрідзіс у Комбульській волості Краславського краю дрона, де він здетонував.
Головні тези:
- У Латвії безпілотник врізався в озеро Дрідзіс та вибухнув, при цьому ніхто не постраждав.
- Латвійська поліція та рятувальні служби здійснюють огляд місця події та розслідування причин аварії.
Дрон у Латвії впав у озеро та вибухнув
Близько 8:00 до Державної поліції надійшла інформація від мешканців про падіння безпілотного літального апарата в озеро Дрідзіс, де він вибухнув при контакті з водою.
За словами поліції, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські негайно виїхали на вказане місце та розпочали його огляд.
На місці було знайдено уламки, які, ймовірно, належать безпілотному літальному апарату.
Поліція закликала мешканців не наближатися до місця події, а також стежити за офіційною інформацією.
Виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Латвії Евіка Сіліня заявила, що перебуває на зв'язку з відповідними службами, які працюють у районі вибуху безпілотника.
Чекаю від служб якомога детальнішої інформації про обставини того, що сталося, та подальші дії. Закликаю жителів стежити за офіційною інформацією.
Латвійському радіо (LSM) вдалося зв’язатися з очевидцем Вадимом Степановим, який бачив момент падіння дрона. Він саме рибалив на озері у цей момент.
Національні збройні сили повідомили агентству LETA, що сенсори не зафіксували входження безпілотника на територію Латвії, тому жителям не було надіслано SMS-повідомлення системи масового оповіщення.
