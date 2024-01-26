В Латвии прогнозируют одобрение помощи Украине от ЕС на следующей неделе
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Политика
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В Латвии прогнозируют одобрение помощи Украине от ЕС на следующей неделе

Эдгарс Ринкевичс
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Источник:  Bloomberg

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, на следующей неделе страны ЕС на саммите должны одобрить выделение Украине помощи в размере 50 млрд евро.

Сможет ли Венгрия помешать одобрению помощи от ЕС

По словам президента Латвии, помощь Украине будет одобрена как соглашение между всеми 27 странами ЕС или посредством другого механизма в случае попытки блокирования со стороны Венгрии.

В декабре прошлого года Венгрия заблокировала финансирование помощи Украине.

Но одно понятно – Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги, а Европейский Союз должен их предоставить, – отметил Ринкевичс.

Президент Латвии пояснил, что другие предложения включают механизм, предусматривающий выделение средств траншами, вариант, "о котором можно договориться".

Что известно о последствиях для Венгрии при блокировании помощи Украине

По информации журналистов издания Politico, лидеры ЕС могут лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса при блокировании решения о выделении помощи Украине со стороны ЕС.

Журналисты издания отмечают, что после долгих лет политики "мягкого" подхода к Венгрии в Брюсселе сигнализируют о готовности принять жесткие меры и лишить власти страны права голоса во время голосования лидеров ЕС.

Пять европейских чиновников и дипломатов заявили, что другие страны блока готовы сделать шаги против Будапешта, что станет историческим шагом для лидеров, полагающихся на сплоченность и единодушие.

Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом, отмечает один из европейских дипломатов.

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