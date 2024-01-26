У Латвії прогнозують схвалення допомоги Україні від ЄС наступного тижня

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, вже наступного тижня країни ЄС на саміті мають схвалити виділення Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Чи зможе Угорщина завадити схваленню допомоги Україні від ЄС

За словами президента Латвії, допомогу Україні буде схвалено як угоду між всіма 27 країнами ЄС, або за допомогою іншого механізму у разі спроби блокування з боку Угорщини.

У грудні минулого року Угорщина вже заблокувала фінансування допомоги Україні.

Але одне зрозуміло — Україні потрібні ці гроші, Україна має отримати ці гроші, а Європейський Союз повинен їх надати, — зазначив Рінкевичс. Поширити

Президент Латвїі пояснив, що інші пропозиції включають механізм, який передбачатиме виділення коштів траншами, варіант, "про який можна домовитися".

Що відомо про наслідки для Угорщини у разі блокування допомоги Україні

За інформацією журналістів видання Politico, лідери ЄС можуть позбавити прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голоса у разі блокування рішення про виділення допомоги Україні з боку ЄС.

Журналісти видання зазначають, що після довгих років політики “м’якого” підходу до Угорщини у Брюсселі сигналізують про готовність вжити жорстких заходів та позбавити владу країни права голосу під час голосування лідерів ЄС.

П'ять європейських чиновників та дипломатів заявили, що інші країни блоку готові зробити кроки проти Будапешта, що стане історичним кроком для лідерів, які покладаються на згуртованість та одностайність.