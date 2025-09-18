В Латвии задержали агента РФ — шпионил за военными объектами
В Латвии задержали агента РФ — шпионил за военными объектами

Источник:  Delfi

Служба государственной безопасности Латвии задержала мужчину, подозреваемого в передаче российской разведке данных о расположении, планировании и системе ряда военных объектов страны.

Главные тезисы

  • В Латвии был задержан гражданин, подозреваемый в шпионаже за военными объектами в пользу российской разведки.
  • Подозреваемый передавал информацию о строительстве и присутствии военных на территории Латвии.
  • Уголовный процесс был начат против задержанного за незаконный сбор и передачу данных иностранной разведке.

В Латвии задержан российский шпион

Подозреваемый гражданин Латвии был задержан 27 августа. В ходе расследования выяснилось, что он также предоставлял информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военных других стран НАТО на конкретных латвийских военных объектах.

По данным службы безопасности, мужчина передал разведке РФ и другую информацию, которая может быть использована против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

Против задержанного начали уголовный процесс за незаконный сбор и передачу данных иностранной разведке по ее заданию.

Служба безопасности страны провела процессуальные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с подозреваемым. В настоящее время служба проводит углубленное исследование изъятых при обыске носителей данных и документов. Подозреваемому в качестве меры пресечения был избран арест.

