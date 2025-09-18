У Латвії затримали агента РФ — шпигував за військовими об'єктами
У Латвії затримали агента РФ — шпигував за військовими об'єктами

агент РФ
Джерело:  Delfi

Служба державної безпеки Латвії затримала чоловіка, якого підозрюють у передаванні російській розвідці даних про розташування, планування та системи низки військових об’єктів країни.

Головні тези:

  • Чоловіка, який підозрюється у шпигунстві за користуванням інформацією про військові об'єкти, затримали в Латвії.
  • Громадянин Латвії передавав дані російській розвідці про будівництво та присутність військових на території країни.
  • Проти затриманого розпочали кримінальний процес за незаконний збір та передачу даних іноземній розвідці.

У Латвії затримали російського шпигуна

Підозрюваний громадянин Латвії був затриманий 27 серпня. У ході розслідування з’ясувалося, що він також надавав інформацію про будівництво нових військових об’єктів, навчання військовослужбовців та присутність військових інших країн НАТО на конкретних латвійських військових об’єктах.

За даними безпекової служби, чоловік передав розвідці РФ й іншу інформацію, що може бути використана проти інтересів безпеки Латвії та інших країн Балтійського регіону.

Проти затриманого розпочали кримінальний процес за незаконний збір та передачу даних іноземній розвідці за її завданням.

Служба безпеки країни провела процесуальні дії на чотирьох об’єктах у Ризі та її околицях, пов’язаних із підозрюваним. Наразі служба проводить поглиблене дослідження вилучених під час обшуків носіїв даних та документів. Підозрюваному у якості запобіжного заходу було обрано арешт.

