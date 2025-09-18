У Латвії затримали агента РФ — шпигував за військовими об'єктами

Служба державної безпеки Латвії затримала чоловіка, якого підозрюють у передаванні російській розвідці даних про розташування, планування та системи низки військових об’єктів країни.

У Латвії затримали російського шпигуна

Підозрюваний громадянин Латвії був затриманий 27 серпня. У ході розслідування з’ясувалося, що він також надавав інформацію про будівництво нових військових об’єктів, навчання військовослужбовців та присутність військових інших країн НАТО на конкретних латвійських військових об’єктах.

За даними безпекової служби, чоловік передав розвідці РФ й іншу інформацію, що може бути використана проти інтересів безпеки Латвії та інших країн Балтійського регіону.

Проти затриманого розпочали кримінальний процес за незаконний збір та передачу даних іноземній розвідці за її завданням.