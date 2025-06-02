В Ленинградской области РФ масштабно пылает завод "Пигмент" — видео
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Проиcшествия
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В Ленинградской области РФ масштабно пылает завод "Пигмент" — видео

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Источник:  online.ua

В Ленинградской области РФ 2 июня произошел большой пожар на заводе "Пигмент".

Главные тезисы

  • 2 июня на заводе “Пигмент” в Ленинградской области произошел огромный пожар с громкими взрывами и черным дымом.
  • Пожар на заводе вызвал широкий резонанс в социальных сетях из-за видеозаписей с места происшествия.

Завод "Пигмент" горит под Санкт-Петербургом

В настоящее время горит предприятие «Пигмент» в Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области.

Видеозаписи инцидента, опубликованные в соцсетях после полудня, сняли густой черный дым, поднимающийся в небо над районом, а также вырывающиеся языки пламени с территории завода.

По словам очевидцев, вспышке предшествовали громкие взрывы.

На место происшествия была направлена 149-я пожарная часть. При этом представители холдинговой компании «Пигмент», в состав которой входит завод, заявили местным журналистам, что не располагают информацией о происшествии.

Администрация Заневского городского поселения подтвердила факт происшествия.

Пожар действительно произошел на территории завода "Пигмент".

Завод Пигмент специализируется на производстве порошковых красок, смол и лаков.

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