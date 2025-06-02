В Ленинградской области РФ масштабно пылает завод "Пигмент" — видео

В Ленинградской области РФ 2 июня произошел большой пожар на заводе "Пигмент".
Главные тезисы
- 2 июня на заводе “Пигмент” в Ленинградской области произошел огромный пожар с громкими взрывами и черным дымом.
- Пожар на заводе вызвал широкий резонанс в социальных сетях из-за видеозаписей с места происшествия.
Завод "Пигмент" горит под Санкт-Петербургом
В настоящее время горит предприятие «Пигмент» в Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области.
Видеозаписи инцидента, опубликованные в соцсетях после полудня, сняли густой черный дым, поднимающийся в небо над районом, а также вырывающиеся языки пламени с территории завода.
По словам очевидцев, вспышке предшествовали громкие взрывы.
Администрация Заневского городского поселения подтвердила факт происшествия.
Пожар действительно произошел на территории завода "Пигмент".
Завод Пигмент специализируется на производстве порошковых красок, смол и лаков.
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