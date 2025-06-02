У Ленінградській області РФ масштабно палає завод "Пігмент" — відео
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У Ленінградській області РФ масштабно палає завод "Пігмент" — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

У Ленінградській області РФ 2 червня сталася велика пожежа на заводі «Пігмент».

Головні тези:

  • На заводі «Пігмент» в Ленінградській області сталася велика пожежа, яку супроводжували гучні вибухи та величезний чорний дим.
  • Інцидент стався у Всеволозькому районі під Санкт-Петербургом.
  • Завод «Пігмент» є важливим ланцюжком виробництва хімічних продуктів у регіоні.

Завод “Пігмент” палає під Санкт-Петербургом

Зараз горить підприємство «Пігмент» в Янино-1 Всеволозького району Ленінградської області.

Відеозаписи інциденту, опубліковані в соцмережах після полудня, зняли густий чорний дим, що підіймається в небо над районом, а також язики полум'я, що вириваються з території заводу.

За словами очевидців, спалаху передували гучні вибухи.

На місце події було направлено 149-ту пожежну частину. При цьому представники холдингової компанії «Пігмент», до складу якої входить завод, заявили місцевим журналістам, що не мають інформації про подію.

Адміністрація Заневського міського поселення підтвердила факт події.

Пожежа справді сталася на території заводу "Пігмент". Очікуються керівники МНС Всеволозького району та представники ГОіНС адміністрації для оцінки ситуації. Також запрошені фахівці з природоохоронної діяльності.

Завод «Пігмент» спеціалізується на виробництві порошкових фарб, смол та лаків.

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