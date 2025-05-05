В Литве планируется строительство масштабной линии обороны на границе с Россией и Беларусью

В целях обеспечения большей готовности государства к потенциальным угрозам на границе консервативная оппозиционная партия Союз Отечества — Христианские демократы Литвы предлагает создать на границе с РФ и Белоруссией линию обороны имени Витаутаса Великого.

Литва построит четырехуровневую линию обороны от РФ и Беларуси

По мнению консерваторов, она могла бы включать в себя оборонные линии, оснащенные противопехотными минами, противотанковыми рвами, мобильными бронетанковыми группами и дальнобойной артиллерией. Реализация такого плана обойдется примерно в миллиард евро.

Наша военная инженерия возродилась, наша военная инженерия получила новое дыхание. Сегодня мы предлагаем другую идею, другое направление, как мы могли бы укрепить границу таким образом, чтобы противнику было крайне сложно проникнуть на нашу территорию, заявил председатель партии Лауринас Кащюнас.

По расчетам идет речь о сумме около 1 млрд евро на эти оборонные линии.

По словам Кащюнаса, процесс строительства линии обороны займет до двух лет.

Это действительно вопрос года или двух. По сути это будет зависеть от юридических вопросов. Поделиться

По словам отставного лейтенанта Литовской армии Владаса Сакалаускаса, представившего эту идею, линия обороны имени Витаутаса Великого будет состоять из четырех частей.

Первая линия будет представлять собой зону, контролируемую пограничниками, с "зубами дракона", противопехотными и противотанковыми минами, колючей проволокой и противотанковыми рвами. В то время, по словам Сакалаускаса, попасть во вторую можно было бы с помощью прорытого под землей тоннеля. Помимо колючей проволоки, эта линия также будет содержать взрывные устройства и военные позиции. Третья линия обороны будет состоять из мобильных бронетанковых групп, в состав которых войдут литовские боевые машины пехоты Vilkas и гусеничные бронемашины союзников. Свои функции также выполняли бронированные машины радиоэлектронной борьбы. К примеру, противник концентрируется в определенном месте, там ведется артиллерийский огонь и готовится прорыв. Эти мобильные группы, находясь на расстоянии 30-40 км, могут быстро и эффективно подойти к месту, где вероятный прорыв через границу. Четвертая линия будет включать в себя системы ПВО NASAMS и самоходную артиллерию большой дальности.

Любую линию обороны можно прорвать, но за это время армия мобилизуется, поднимается авиация, истребители, и в течение получаса они могут "погасить" эти силы сверху, подчеркнул Сакалаускас.

Со своей стороны премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, комментируя предложения консерваторов по развитию линии обороны имени Витаутаса Великого, 5 мая заверил, что все необходимые решения по строительству укреплений уже приняты, и ведутся закупки.