У Литві планують будівництво масштабної лінії оборони на кордоні з Росією та Білоруссю

З метою забезпечення більшої готовності держави до потенційних загроз на кордоні консервативна опозиційна партія Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви пропонує створити на кордоні з РФ і Білоруссю лінію оборони імені Вітаутаса Великого.

Литва побудує чотирирівневу лінію оборони від РФ та Білорусі

На думку консерваторів, вона могла б включати оборонні лінії, оснащені протипіхотними мінами, протитанковими ровами, мобільними бронетанковими групами і далекобійною артилерією. Реалізація такого плану обійдеться приблизно в мільярд євро.

Наша військова інженерія відродилася, наша військова інженерія отримала нове дихання. Сьогодні ми пропонуємо іншу ідею, інший напрямок, як ми могли б зміцнити кордон таким чином, щоб противнику було вкрай складно проникнути на нашу територію, — заявив голова партії Лаурінас Кащюнас.

За розрахунками йдеться про суму близько 1 млрд євро на ці оборонні лінії.

За словами Кащюнаса, процес зведення лінії оборони займе до двох років.

Це дійсно питання року або двох. По суті, це буде залежати від юридичних питань. Поширити

За словами відставного лейтенанта Литовської армії Владаса Сакалаускаса, який представив цю ідею, лінія оборони імені Вітаутаса Великого буде складатися з чотирьох частин.

Перша лінія буде являти собою зону, контрольовану прикордонниками, з "зубами дракона", протипіхотними і протитанковими мінами, колючим дротом і протитанковими ровами. У той час, за словами Сакалаускаса, потрапити в другу можна було б за допомогою проритого під землею тунелю. Крім колючого дроту, ця лінія також міститиме вибухові пристрої та військові позиції. Третя лінія оборони складатиметься з мобільних бронетанкових груп, до складу яких увійдуть литовські бойові машини піхоти Vilkas і гусеничні бронемашини союзників. Свої функції також виконували б броньовані машини радіоелектронної боротьби. Наприклад, противник концентрується в певному місці, там ведеться артилерійський вогонь і готується прорив. Ці мобільні групи, перебуваючи на відстані 30-40 кілометрів, можуть швидко і ефективно підійти до місця, де ймовірний прорив через кордон. Четверта лінія включатиме системи ППО NASAMS і самохідну артилерію великої дальності.

Будь-яку лінію оборони можна прорвати, але за цей час армія мобілізується, піднімається авіація, винищувачі, і протягом пів години вони можуть "загасити" ці сили зверху, — підкреслив Сакалаускас.

Зі свого боку прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, коментуючи пропозиції консерваторів щодо розвитку лінії оборони імені Вітаутаса Великого, 5 травня запевнив, що всі необхідні рішення для будівництва укріплень вже прийняті, і ведуться закупівлі.