В Литве предупреждают о возможных провокациях российских спецслужб в Европе
Категория
Мир
Дата публикации

В Литве предупреждают о возможных провокациях российских спецслужб в Европе

фсб
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Источник:  LRT

Литва призывает предприятия и организации, поддерживающие Украину, повысить уровень бдительности и усилить пожарную безопасность, предупреждая о возможных провокациях со стороны России.

Россия может готовить провокации в Европе

Глава Центра Уилмантас Виткаускас сказал журналистам, что связанные с поджогами провокации преследуют цель вызвать общественную панику, снизить поддержку Украины, а заинтересованными в этом могут быть российские спецслужбы.

Угроза поджогов, как мы видим из соседних стран, существует и в Литве, поэтому мы призываем предприятия и службы безопасности быть очень бдительными, следить за ситуацией, фиксировать возможные подозрительные события, — сказал Виткаускас.

По словам главы литовского НЦУК, большая часть призывов устроить поджог рассылается через Telegram, где предлагают выполнить за определенную плату "легкую работу".

Что этому предшествовало

В европейских странах за последние недели произошло несколько масштабных поджогов. На прошлой неделе пожар был зафиксирован в торговом центре IKEA в Вильнюсе, а недавно масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве.

Польские власти не исключают, что многочисленные пожары, которые в последнее время фиксируют в стране, могут быть связаны с деятельностью враждебных иностранных актеров.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что на иностранный след ничто не указывает.

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