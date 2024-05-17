В Литве предупреждают о возможных провокациях российских спецслужб в Европе

Литва призывает предприятия и организации, поддерживающие Украину, повысить уровень бдительности и усилить пожарную безопасность, предупреждая о возможных провокациях со стороны России.
Россия может готовить провокации в Европе
Глава Центра Уилмантас Виткаускас сказал журналистам, что связанные с поджогами провокации преследуют цель вызвать общественную панику, снизить поддержку Украины, а заинтересованными в этом могут быть российские спецслужбы.
По словам главы литовского НЦУК, большая часть призывов устроить поджог рассылается через Telegram, где предлагают выполнить за определенную плату "легкую работу".
Что этому предшествовало
В европейских странах за последние недели произошло несколько масштабных поджогов. На прошлой неделе пожар был зафиксирован в торговом центре IKEA в Вильнюсе, а недавно масштабный пожар вспыхнул в торговом центре в Варшаве.
Польские власти не исключают, что многочисленные пожары, которые в последнее время фиксируют в стране, могут быть связаны с деятельностью враждебных иностранных актеров.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что на иностранный след ничто не указывает.
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