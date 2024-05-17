У Литві попереджають про можливі провокації російських спецслужб в Європі

Литва закликає підприємства та організації, що підтримують Україну, підвищити рівень пильності й посилити пожежну безпеку, попереджаючи про можливі провокації з боку Росії.
Росія може готувати провокації в Європі
Голова Центру Вілмантас Віткаускас сказав журналістам, що пов'язані з підпалами провокації мають на меті викликати суспільну паніку, знизити підтримку України, а зацікавленими в цьому можуть бути російські спецслужби.
За словами очільника литовського НЦУК, більша частина закликів влаштувати підпал розсилається через Telegram, де пропонують виконати за певну плату "легку роботу".
Що цьому передувало
В європейських країнах за останні тижні стались кілька масштабних підпалів. Минулого тижня пожежу зафіксували в торговельному центрі IKEA у Вільнюсі, а нещодавно масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві.
Польська влада не виключає, що численні пожежі, які останнім часом фіксують у країні, можуть бути пов’язані з діяльністю ворожих іноземних акторів.
Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що на іноземний слід наразі ніщо не вказує.
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