Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отмечает, что сейчас именно то время, когда западные партнеры должны рассмотреть вариант ввода войск в Украину.

Литва поддерживает введение войск НАТО в Украину

Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии, – отмечает Ландсбергис. Поделиться

Он подчеркнул, что ни одна из европейских столиц не находится от Киева слишком далеко, чтобы не ощущать угрозы со стороны оккупационной российской армии.

Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинскую линию фронта можно сравнить с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас, – отметил глава МИД Литвы. Поделиться

Ландсбергис порекомендовал сторонникам переговоров между Украиной и РФ посмотреть документальную ленту "20 дней в Мариуполе", получивший премию "Оскар".

Лучший документальный фильм в этом году и обязателен для просмотра для всех, кто хочет знать, как выглядит российский "мир". Посмотрите его и поймите, почему Украина никогда не сдастся, – подчеркнул глава литовской дипломатии. Поделиться

Кто выступает против ввода войск в Украину

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк выступил против ввода войск НАТО на территорию Украины.

В качестве альтернативы он предложил вернуть украинских мужчин призывного возраста в Украину.

По мнению Калиняка, введение войск НАТО в Украину якобы является грубым нарушением "красных линий".

По его словам, серьезное отношение западных партнеров к поддержке Украины и противодействие агрессии РФ должно предусматривать возвращение украинских мужчин призывного возраста.