Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отмечает, что сейчас именно то время, когда западные партнеры должны рассмотреть вариант ввода войск в Украину.
Литва поддерживает введение войск НАТО в Украину
Он подчеркнул, что ни одна из европейских столиц не находится от Киева слишком далеко, чтобы не ощущать угрозы со стороны оккупационной российской армии.
Ландсбергис порекомендовал сторонникам переговоров между Украиной и РФ посмотреть документальную ленту "20 дней в Мариуполе", получивший премию "Оскар".
Кто выступает против ввода войск в Украину
Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк выступил против ввода войск НАТО на территорию Украины.
В качестве альтернативы он предложил вернуть украинских мужчин призывного возраста в Украину.
По мнению Калиняка, введение войск НАТО в Украину якобы является грубым нарушением "красных линий".
По его словам, серьезное отношение западных партнеров к поддержке Украины и противодействие агрессии РФ должно предусматривать возвращение украинских мужчин призывного возраста.
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