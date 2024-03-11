У Литві закликають до розгляду варіанту введення військ в Україну

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначає, що зараз саме той час, коли західні партнери мають розглянути варіант введення військ в Україну.

Литва підтримує введення військ НАТО в Україну

Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії, — наголошує Ландсбергіс. Поширити

Він підкреслив, що жодна з європейських столиць не знаходиться від Києва занадто далеко, щоб не відчувати загрози з боку окупаційної російської армії.

Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас, — зазначив глава МЗС Литви. Поширити

Ландсбергіс порекомендував прихильникам переговорів між Україною та РФ подивитись документальну стрічку "20 днів у Маріуполі", який отримав премію “Оскар”.

Найкращий документальний фільм цього року і обов'язковий до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир". Подивіться його і зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться, — підкреслив глава литовської дипломатії. Поширити

Хто виступає проти введення військ в Україну

Глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк виступив проти введення військ НАТО на територію України.

У якості альтернативи він запропонував повернути українських чоловіків призовного віку в Україну.

На думку Каліняка, введення військ НАТО в Україну нібито є грубим порушенням “червоних ліній”.

За його словами, серйозне ставлення західних партнерів до підтримки України та протидія агресії РФ мала б передбачати повернення українських чоловіків призовного віку.