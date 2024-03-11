У Литві закликають до розгляду варіанту введення військ в Україну

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначає, що зараз саме той час, коли західні партнери мають розглянути варіант введення військ в Україну.
Литва підтримує введення військ НАТО в Україну
Він підкреслив, що жодна з європейських столиць не знаходиться від Києва занадто далеко, щоб не відчувати загрози з боку окупаційної російської армії.
Ландсбергіс порекомендував прихильникам переговорів між Україною та РФ подивитись документальну стрічку "20 днів у Маріуполі", який отримав премію “Оскар”.
Хто виступає проти введення військ в Україну
Глава Міноборони Словаччини Роберт Каліняк виступив проти введення військ НАТО на територію України.
У якості альтернативи він запропонував повернути українських чоловіків призовного віку в Україну.
На думку Каліняка, введення військ НАТО в Україну нібито є грубим порушенням “червоних ліній”.
За його словами, серйозне ставлення західних партнерів до підтримки України та протидія агресії РФ мала б передбачати повернення українських чоловіків призовного віку.
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