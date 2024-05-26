В Литве прошел второй тур президентских выборов. Каковы предварительные результаты

По состоянию на 21.30 26 мая Центральная избирательная комиссия уже подсчитала голоса в 1294 округах Литвы.
В Литве переизбран Президент: что известно
26 мая в Литве состоялся второй тур президентских выборов, в котором за должность соревновались действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните
Об этом сообщает LRT.
По последним данным, на счету Науседы 80,35% голосов, в то время как премьер-министра поддержали 18,11% избирателей.
Чтобы проголосовать на выборах главы государства, на участки пришли 49,61% граждан.
О начале второго тура выборов сообщало LRT. С 7 часов утра было открыто 1895 избирательных участков, работавших до 20:00.
Голосовать могли более 2,3 млн граждан, причем в Литве разрешено голосовать на любом участке, независимо от официального места регистрации.
Голосование на дому началось еще в пятницу. По данным ЦИК, 11,03% общего количества избирателей во втором туре президентских выборов проголосовало заранее.
Главными кандидатами на президентский пост являются действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.
Должность Президента в Литве
Президент Литвы руководит вооруженными силами и высшим органом политики обороны и национальной безопасности, а также представляет страну на саммитах Европейского Союза и НАТО.
В 2019 году Науседа выиграл второй тур президентских выборов против Шимоните, бывшего министерства финансов, набрав 66% голосов.
Шимоните также сталкивается с тяжелым испытанием на всеобщих выборах в октябре этого года, поскольку правительственные партии уступают в опросах.
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