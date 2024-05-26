В Литве прошел второй тур президентских выборов. Каковы предварительные результаты

По состоянию на 21.30 26 мая Центральная избирательная комиссия уже подсчитала голоса в 1294 округах Литвы.

В Литве переизбран Президент: что известно

26 мая в Литве состоялся второй тур президентских выборов, в котором за должность соревновались действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните

Об этом сообщает LRT.

Предварительные результаты выборов Президента Литвы

По последним данным, на счету Науседы 80,35% голосов, в то время как премьер-министра поддержали 18,11% избирателей.

Чтобы проголосовать на выборах главы государства, на участки пришли 49,61% граждан.

О начале второго тура выборов сообщало LRT. С 7 часов утра было открыто 1895 избирательных участков, работавших до 20:00.

Голосовать могли более 2,3 млн граждан, причем в Литве разрешено голосовать на любом участке, независимо от официального места регистрации.

После 20.00 начался подсчет голосов. Избиратели уже выразили свою свободу, проголосовав заранее или дома. По данным ЦИК, это составляет 11,03% от общего количества избирателей, обладающих правом голоса. Поделиться

Голосование на дому началось еще в пятницу. По данным ЦИК, 11,03% общего количества избирателей во втором туре президентских выборов проголосовало заранее.

Главными кандидатами на президентский пост являются действующий президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Должность Президента в Литве

Президент Литвы руководит вооруженными силами и высшим органом политики обороны и национальной безопасности, а также представляет страну на саммитах Европейского Союза и НАТО.

В тандеме с правительством президент определяет внешнюю политику и политику безопасности, может налагать вето на законы и имеет право голоса в назначении ключевых должностных лиц, таких как судьи, главный прокурор, начальник обороны и глава центрального банка. Поделиться

В 2019 году Науседа выиграл второй тур президентских выборов против Шимоните, бывшего министерства финансов, набрав 66% голосов.

Шимоните также сталкивается с тяжелым испытанием на всеобщих выборах в октябре этого года, поскольку правительственные партии уступают в опросах.