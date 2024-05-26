У Литві пройшов другий тур президентських виборів. Які попередні результати

Станом на 21:30 26 травня Центральна виборча комісія вже підрахувала голоси у 1294 округах Литви.
У Литві переобрано Президента: що відомо
26 травня у Литві відбувся другий тур президентських виборів, у якому за посаду змагалися чинний президент Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте
Про це повідомляє LRT.
За останніми даними, на рахунку Науседи 80,35% голосів, тоді як прем'єр-міністерку підтримали 18,11% виборців.
Щоб проголосувати на виборах глави держави, до дільниць прийшли 49,61% громадян.
Про початок другого туру виборів повідомляло LRT. З 7-ї години ранку були відкриті 1895 виборчих дільниць, які працювали до 20:00.
Голосувати могли понад 2,3 млн громадян, причому в Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації.
Голосування вдома почалося ще в п’ятницю. За даними ЦВК, 11,03% від загальної кількості виборців у другому турі президентських виборів проголосувало заздалегідь.
Головними кандидатами на президентську посаду є чинний президент Гітанас Науседа і прем’єр-міністрка Інгріда Шимоніте.
Посада Президента у Литві
Президент Литви керує збройними силами та вищим органом політики оборони та національної безпеки, а також представляє країну на самітах Європейського Союзу та НАТО.
У 2019 році Науседа виграв другий тур президентських виборів проти Шимоніте, колишньої міністерки фінансів, набравши 66% голосів.
Шимоніте також стикається з важким випробуванням на загальних виборах у жовтні цього року, оскільки урядові партії поступаються в опитуваннях.
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