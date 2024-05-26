У Литві пройшов другий тур президентських виборів. Які попередні результати
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У Литві пройшов другий тур президентських виборів. Які попередні результати

Литва
Джерело:  LRT

Станом на 21:30 26 травня Центральна виборча комісія вже підрахувала голоси у 1294 округах Литви.

У Литві переобрано Президента: що відомо

26 травня у Литві відбувся другий тур президентських виборів, у якому за посаду змагалися чинний президент Гітанас Науседа та прем'єрка Інгріда Шимоніте

Про це повідомляє LRT.

Попередні результати виборів Президента Литви

За останніми даними, на рахунку Науседи 80,35% голосів, тоді як прем'єр-міністерку підтримали 18,11% виборців.

Щоб проголосувати на виборах глави держави, до дільниць прийшли 49,61% громадян.

Про початок другого туру виборів повідомляло LRT. З 7-ї години ранку були відкриті 1895 виборчих дільниць, які працювали до 20:00.

Голосувати могли понад 2,3 млн громадян, причому в Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації.

Після 20:00 почався підрахунок голосів. Виборці вже висловили свою волю, проголосувавши заздалегідь або вдома. За даними ЦВК, це становить 11,03% від загальної кількості виборців, які мають право голосу.

Голосування вдома почалося ще в п’ятницю. За даними ЦВК, 11,03% від загальної кількості виборців у другому турі президентських виборів проголосувало заздалегідь.

Головними кандидатами на президентську посаду є чинний президент Гітанас Науседа і прем’єр-міністрка Інгріда Шимоніте.

Посада Президента у Литві

Президент Литви керує збройними силами та вищим органом політики оборони та національної безпеки, а також представляє країну на самітах Європейського Союзу та НАТО.

У тандемі з урядом президент визначає зовнішню політику та політику безпеки, може накладати вето на закони та має право голосу в призначенні ключових посадових осіб, таких як судді, головний прокурор, начальник оборони та голова центрального банку.

У 2019 році Науседа виграв другий тур президентських виборів проти Шимоніте, колишньої міністерки фінансів, набравши 66% голосів.

Шимоніте також стикається з важким випробуванням на загальних виборах у жовтні цього року, оскільки урядові партії поступаються в опитуваннях.

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