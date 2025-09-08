На 11 сентября запланировано первое из четырех выступлений россиянки Анны Нетребко в опере Джакомо Пуччини "Тоска" в Лондоне. Сотни людей вышли на протест.

В Лондоне прошел протест против выступлений Нетребко

Несколько сотен протестующих вышли к зданию Королевской оперы в Лондоне. Они требуют отмены выступлений российской сопрано, сторонницы Владимира Путина Анны Нетребко, которая должна принять участие в новом сезоне Королевской оперы.

Нетребко имеет четыре выступления в опере Джакомо Пуччини "Тоска", и первое из них запланировано на 11 сентября. Все билеты уже распроданы.

Как англичанин я чувствую стыд за лицемерие Королевской оперы и за то, как они изменили Украине. Это позор для британской нации. Меня это затрагивает очень сильно, потому что Анна близка к Путину, и вообще российским художникам позволяют выступать, в то время как украинские художники жертвуют жизнью, — сказал один из протестующих Стивен Лэйси.

Искусствовед Ярослава Матвеенко переехала в Великобританию во время полномасштабной войны в Украине и также вышла на протест.

Анна Нетребко и Владимир Путин

Нетребко превратилась для меня в "Непотребство". Это яркий пример любви к ненависти. Когда-то в юности она была для меня своеобразным пропуском в мир оперы и классической музыки, именно благодаря ей я стала понимать оперу. Теперь моему возмущению ее открытой фанатской позицией по отношению к Путину нет конца. Для меня это что-то вне человечности