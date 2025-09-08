В Лондоне сотни людей протестовали против выступлений "любимицы Путина" Нетребко

На 11 сентября запланировано первое из четырех выступлений россиянки Анны Нетребко в опере Джакомо Пуччини "Тоска" в Лондоне. Сотни людей вышли на протест.
Главные тезисы
- Сотни людей в Лондоне протестовали против выступлений Анны Нетребко, которая поддерживает Путина.
- Участники протеста считают участие Нетребко в выступлениях оскорбительным из-за ее открытой поддержки российского президента.
- Многие артисты и активисты требуют отмены выступлений сопрано на фоне ее политических взглядов.
В Лондоне прошел протест против выступлений Нетребко
Несколько сотен протестующих вышли к зданию Королевской оперы в Лондоне. Они требуют отмены выступлений российской сопрано, сторонницы Владимира Путина Анны Нетребко, которая должна принять участие в новом сезоне Королевской оперы.
Нетребко имеет четыре выступления в опере Джакомо Пуччини "Тоска", и первое из них запланировано на 11 сентября. Все билеты уже распроданы.
Искусствовед Ярослава Матвеенко переехала в Великобританию во время полномасштабной войны в Украине и также вышла на протест.
Нетребко превратилась для меня в "Непотребство". Это яркий пример любви к ненависти. Когда-то в юности она была для меня своеобразным пропуском в мир оперы и классической музыки, именно благодаря ей я стала понимать оперу. Теперь моему возмущению ее открытой фанатской позицией по отношению к Путину нет конца. Для меня это что-то вне человечности
