У Лондоні сотні людей протестували проти виступів "улюблениці Путіна" Нетребко

На 11 вересня запланований перший з чотирьох виступів росіянки Анни Нетребко в опері Джакомо Пучіні "Тоска" у Лондоні. Сотні людей вийшли на протест.
У Лондоні відбувся протест проти виступів Нетребко
Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні. Вони вимагають скасувати виступи російської сопрано, прибічниці Володимира Путіна Анни Нетребко, яка має взяти участь у новому сезоні Королівської опери.
Нетребко має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні "Тоска", і перший з них запланований на 11 вересня. Всі квитки вже розпродані.
Мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко переїхала до Великої Британії під час повномасштабної війни в Україні й також вийшла на протест.
Нетребко перетворилася для мене на "Непотребко". Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою у світ опери та класичної музики, саме завдяки їй я почала розуміти оперу. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності
має кінця. Для мене це щось поза межами людяності.