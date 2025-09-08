У Лондоні сотні людей протестували проти виступів "улюблениці Путіна" Нетребко

На 11 вересня запланований перший з чотирьох виступів росіянки Анни Нетребко в опері Джакомо Пучіні "Тоска" у Лондоні. Сотні людей вийшли на протест.

У Лондоні відбувся протест проти виступів Нетребко

Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні. Вони вимагають скасувати виступи російської сопрано, прибічниці Володимира Путіна Анни Нетребко, яка має взяти участь у новому сезоні Королівської опери.

Нетребко має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні "Тоска", і перший з них запланований на 11 вересня. Всі квитки вже розпродані.

Як англієць я відчуваю сором за лицемірство Королівської опери і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна, і взагалі російським митцям дозволяють виступати, тим часом як українські митці жертвують життям, — сказав один з протестувальників Стівен Лейсі. Поширити

Мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко переїхала до Великої Британії під час повномасштабної війни в Україні й також вийшла на протест.

Анна Нетребко і Володимир Путін

Нетребко перетворилася для мене на "Непотребко". Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою у світ опери та класичної музики, саме завдяки їй я почала розуміти оперу. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності