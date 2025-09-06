В Мертвом море прошел "солевой снегопад"
В Мертвом море прошел "солевой снегопад"

Что происходит в Мертвом море
Источник:  online.ua

По словам ученых, они имели уникальную возможность наблюдать в глубинах Мертвого моря поразительное проявление геологической активности. Речь идет о "соляном снеге".

  • "Солевой снегопад" в Мертвом море - уникальный природный феномен.
  • Подобное явление может происходить зимой, а вот летние осадки случаются достаточно редко.

Как отмечает издание Dailygalaxy, речь идет об одном из самых уникальных и загадочных природных процессов на нашей планете.

Именно он позволяет понять, как образуются огромные соляные отложения под поверхностью Земли.

Ни для кого не секрет, что в Мертвом море регулярно образуются соляные гиганты — огромные подземные структуры, которые могут простираться на километры и достигать толщины более километра.

С заявлением на этот счет выступил Эккарт Мейбург из Калифорнийского университета.

Он обратил внимание на то, что Мертвое море — единственное место в мире, где научное сообщество имеет возможность изучать механизм этих процессов.

Ученые отметили, что подобное явление может происходить зимой, но летние осадки достаточно редки и были вызваны сложным взаимодействием температуры и солености. По мере того, как поверхностные воды становились более теплыми и солеными из-за интенсивного испарения, они начали охлаждаться и опускаться.

По словам ученых, на фоне этих процессов более глубокие воды, которые были холоднее и менее солеными, начинали подниматься.

Что важно понимать, именно вертикальное перемешивание спровоцировало кристаллизацию соли в средних слоях, создавая иллюзию падающего вверх солевого снега из более теплых вод.

