В Мертвом море прошел "солевой снегопад"

По словам ученых, они имели уникальную возможность наблюдать в глубинах Мертвого моря поразительное проявление геологической активности. Речь идет о "соляном снеге".
Главные тезисы
- "Солевой снегопад" в Мертвом море - уникальный природный феномен.
- Подобное явление может происходить зимой, а вот летние осадки случаются достаточно редко.
Что происходит в Мертвом море
Как отмечает издание Dailygalaxy, речь идет об одном из самых уникальных и загадочных природных процессов на нашей планете.
Именно он позволяет понять, как образуются огромные соляные отложения под поверхностью Земли.
Ни для кого не секрет, что в Мертвом море регулярно образуются соляные гиганты — огромные подземные структуры, которые могут простираться на километры и достигать толщины более километра.
С заявлением на этот счет выступил Эккарт Мейбург из Калифорнийского университета.
Он обратил внимание на то, что Мертвое море — единственное место в мире, где научное сообщество имеет возможность изучать механизм этих процессов.
По словам ученых, на фоне этих процессов более глубокие воды, которые были холоднее и менее солеными, начинали подниматься.
Что важно понимать, именно вертикальное перемешивание спровоцировало кристаллизацию соли в средних слоях, создавая иллюзию падающего вверх солевого снега из более теплых вод.
