У Мертвому морі пройшов "соляний снігопад"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Джерело:  online.ua

За словами науковців, вони мали унікальну можливість спостерігати в глибинах Мертвого моря вражаючий прояв геологічної активності. Йдеться про "соляний сніг".

Головні тези:

  • “Соляний снігопад” у Мертвому морі - унікальний природний феномен.
  • Подібне явище може відбуватися взимку, але літні опади досить рідкісні.

Що відбувається в Мертвому морі

Як зазначає видання Dailygalaxy, йдеться про одна з найунікальніших та найзагадковіших природних процесів на нашій планеті.

Саме він дає можливість зрозуміти, як утворюються величезні соляні відкладення під поверхнею Землі.

Ні для кого не секрет, що у Мертвому морі регулярно утворюються соляні гіганти — величезні підземні структури, що можуть простягатися на кілометри та досягати товщини понад кілометр.

З заявою з цього приводу виступив Еккарт Мейбург із Каліфорнійського університету.

Він звернув увагу на те, що мертве море — єдине місце у світі, де наукова спільнота має можливість вивчати механізм цих процесів.

Вчені зазначили, що подібне явище може відбуватися взимку, але літні опади досить рідкісні і були спричинені складною взаємодією температури і солоності. У міру того, як поверхневі води ставали теплішими і солонішими через інтенсивне випаровування, вони почали охолоджуватися і опускатися.

За словами науковців, на тлі цих процесів глибші води, які були холоднішими і менш солоними, починали підніматися.

Що важливо розуміти, саме вертикальне перемішування спровокувало кристалізацію солі в середніх шарах, створюючи ілюзію соляного снігу, що падає вгору, з більш теплих вод.

