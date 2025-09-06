У Мертвому морі пройшов "соляний снігопад"

За словами науковців, вони мали унікальну можливість спостерігати в глибинах Мертвого моря вражаючий прояв геологічної активності. Йдеться про "соляний сніг".
Головні тези:
- “Соляний снігопад” у Мертвому морі - унікальний природний феномен.
- Подібне явище може відбуватися взимку, але літні опади досить рідкісні.
Що відбувається в Мертвому морі
Як зазначає видання Dailygalaxy, йдеться про одна з найунікальніших та найзагадковіших природних процесів на нашій планеті.
Саме він дає можливість зрозуміти, як утворюються величезні соляні відкладення під поверхнею Землі.
Ні для кого не секрет, що у Мертвому морі регулярно утворюються соляні гіганти — величезні підземні структури, що можуть простягатися на кілометри та досягати товщини понад кілометр.
З заявою з цього приводу виступив Еккарт Мейбург із Каліфорнійського університету.
Він звернув увагу на те, що мертве море — єдине місце у світі, де наукова спільнота має можливість вивчати механізм цих процесів.
За словами науковців, на тлі цих процесів глибші води, які були холоднішими і менш солоними, починали підніматися.
Що важливо розуміти, саме вертикальне перемішування спровокувало кристалізацію солі в середніх шарах, створюючи ілюзію соляного снігу, що падає вгору, з більш теплих вод.
