В МИД оценили отчет ООН по военным преступлениям РФ в Украине
Категория
Украина
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В МИД оценили отчет ООН по военным преступлениям РФ в Украине

МИД Украины
Армия РФ разрушает Украину
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В МИДе поздравили второй отчет Независимой международной комиссии ООН по расследованию военных преступлений оккупационной армии РФ в Украине.

Что в МИДе говорят о втором отчете ООН по военным преступлениям армии РФ в Украине

В МИД отметили, что комиссия ООН собрала дополнительные доказательства и свидетельства серьезных нарушений и международных преступлений, в том числе военных преступлений и потенциально преступлений против человечности, совершенных страной-агрессорой РФ на оккупированных территориях Украины.

В ведомстве подчеркнули, что характер выводов комиссии ООН просто шокирует.

Речь идет о пытках, умышленных убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, связанных с сексуальным насилием, незаконном лишении свободы гражданских лиц, насильственных исчезновениях, незаконной депортации украинских детей, атаках и разрушениях объектов культурного и исторического наследия.

Новые доказательства подтверждают предварительные выводы комиссии о том, что российские власти продолжают систематическую пытку как украинских гражданских лиц, так и военнопленных, что составляет военные преступления против украинцев, на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации, — отметили в МИД Украины.

Что в ООН говорят о военных преступлениях армии РФ в Мариуполе

Подчеркивается, что отчет дает оценку серьезным последствиям боевых действий и осады Мариуполя для мирных жителей в начале полномасштабного российского вторжения.

Кроме этого, в документе фиксируются большое количество погибших и повреждение гражданских объектов, разрушение медицинских учреждений, а также свидетельства пострадавших жителей Мариуполя.

Выводы Комиссии указывают на необходимость продолжения дальнейшего расследования, в частности, с целью дальнейшей квалификации серьезных международных преступлений, которые совершает Россия против украинского народа, что должно стать частью материалов для рассмотрения международными судами и трибуналами, — подчеркивают в МИД.

В министерстве напомнили, что Россия, вопреки призывам международного сообщества и положениям целого ряда резолюций Генассамблеи ООН, а также, несмотря на регулярные обращения комиссии, продолжает игнорировать запросы на предоставление информации и доступа международным экспертам на временно оккупированные территории Украины.

Представители ведомства призвали международное сообщество продолжить системное давление на Россию, чтобы положить конец российской агрессии, зверствам и террору, обеспечить привлечение российских преступников к ответственности, требовать допуска международных мониторинговых организаций и гуманитарных миссий к незаконно удерживаемым украинским гражданским лицам, освобождению и увольнению.

Зафиксированные Комиссией ООН преступления свидетельствуют о масштабе зверств, который Европа не видела со времен Второй мировой войны. Все виновные в них должны быть наказаны. Ответственность за совершенное — это то, чего российские оккупанты боятся больше всего, а значит задача всего мирового сообщества состоит в том, чтобы сделать эту ответственность неизбежной, — подчеркивают в МИД Украины.

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