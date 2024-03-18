В МИДе поздравили второй отчет Независимой международной комиссии ООН по расследованию военных преступлений оккупационной армии РФ в Украине.
Что в МИДе говорят о втором отчете ООН по военным преступлениям армии РФ в Украине
В МИД отметили, что комиссия ООН собрала дополнительные доказательства и свидетельства серьезных нарушений и международных преступлений, в том числе военных преступлений и потенциально преступлений против человечности, совершенных страной-агрессорой РФ на оккупированных территориях Украины.
В ведомстве подчеркнули, что характер выводов комиссии ООН просто шокирует.
Речь идет о пытках, умышленных убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, связанных с сексуальным насилием, незаконном лишении свободы гражданских лиц, насильственных исчезновениях, незаконной депортации украинских детей, атаках и разрушениях объектов культурного и исторического наследия.
Что в ООН говорят о военных преступлениях армии РФ в Мариуполе
Подчеркивается, что отчет дает оценку серьезным последствиям боевых действий и осады Мариуполя для мирных жителей в начале полномасштабного российского вторжения.
Кроме этого, в документе фиксируются большое количество погибших и повреждение гражданских объектов, разрушение медицинских учреждений, а также свидетельства пострадавших жителей Мариуполя.
В министерстве напомнили, что Россия, вопреки призывам международного сообщества и положениям целого ряда резолюций Генассамблеи ООН, а также, несмотря на регулярные обращения комиссии, продолжает игнорировать запросы на предоставление информации и доступа международным экспертам на временно оккупированные территории Украины.
Представители ведомства призвали международное сообщество продолжить системное давление на Россию, чтобы положить конец российской агрессии, зверствам и террору, обеспечить привлечение российских преступников к ответственности, требовать допуска международных мониторинговых организаций и гуманитарных миссий к незаконно удерживаемым украинским гражданским лицам, освобождению и увольнению.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-