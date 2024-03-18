В МЗС привітали другий звіт Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування воєнних злочинів окупаційної армії РФ в Україні.

Що в МЗС кажуть про другий звіт ООН щодо воєнних злочинів армії РФ в Україні

В МЗС зазначили, що комісія ООН зібрала додаткові докази та свідчення серйозних порушень і міжнародних злочинів, зокрема воєнних злочинів та, потенційно, злочинів проти людяності, вчинених країною-агресоркою РФ на окупованих територіях України.

У відомстві підкреслили, характер висновків комісії ООН просто шокує.

Мова йде про катування, умисні вбивства, зґвалтування та інші злочини, пов’язані з сексуальним насильством, незаконне позбавлення волі цивільних осіб, насильницькі зникнення, незаконна депортація українських дітей, атаки та руйнування об’єктів культурної та історичної спадщини.

Нові докази підтверджують попередні висновки комісії про те, що російська влада продовжує систематичне катування як українських цивільних осіб, так і військовополонених, що становить воєнні злочини проти українців, на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації, — зазначили в МЗС України. Поширити

Що в ООН кажуть про воєнні злочини армії РФ в Маріуполі

Підкреслюється, що звіт надає оцінку серйозним наслідкам бойових дій та облоги Маріуполя для мирних мешканців на початку повномасштабного російського вторгнення.

Окрім цього у документі фіксуються велика кількість загиблих та пошкодження цивільних об’єктів, руйнування медичних установ, а також свідчення постраждалих мешканців Маріуполя.

Висновки Комісії вказують на необхідність продовження подальшого розслідування, зокрема з метою подальшої кваліфікації серйозних міжнародних злочинів, які вчиняє Росія проти українського народу, що має стати частиною матеріалів для розгляду міжнародними судами та трибуналами, — підкреслюють в МЗС. Поширити

У міністерстві нагадали, що Росія, всупереч закликам міжнародної спільноти та положенням цілої низки резолюцій Генасамблеї ООН, а також попри регулярні звернення комісії, продовжує ігнорувати запити на надання інформації та доступу міжнародним експертам на тимчасово окуповані території України.

Представники відомства закликали міжнародну спільноту продовжити системний тиск на Росію, аби покласти край російській агресії, звірствам і терору, забезпечити притягнення російських злочинців до відповідальності, вимагати допуску міжнародних моніторингових організацій та гуманітарних місій до незаконно утримуваних українських цивільних осіб, звільнення та обміну військовополонених.