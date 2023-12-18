В Минфине предупредили украинцев о необходимости сокращения потребления товаров и услуг

По словам главы Минфина Сергея Марченко, для победы в развязанной РФ преступной войне против Украины украинцам, вероятно, придется в несколько раз сократить уровень потребления товаров и услуг.
Что известно о предполагаемом сценарии необходимости сокращения объемов потребления украинцами
Марченко пояснил, что экономика Украины также должна перейти к работе на обеспечение военных потребностей страны.
Министр пояснил, что украинцам необходимо снизить потребление товаров и услуг в несколько раз.
В частности, по его словам, украинцы потребляют большое количество импортной продукции, что оказывает негативное влияние на отечественных производителей.
Что говорят в МВФ
По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в комментарии журналистам издания Financial Times, задержки с дополнительным финансированием Украины со стороны западных партнеров могут привести к срыву всех усилий по предыдущему экономическому росту.
Георгиева отметила, что сейчас украинские власти способны пережить краткосрочную паузу в финансировании со стороны западных партнеров в течение нескольких ближайших месяцев.
Однако в случае отсутствия договоренностей по дополнительному финансированию Минфин Украины вынужден будет прибегнуть к жестким мерам для покрытия дефицита финансирования госбюджета.
По словам одного из западных чиновников, за счет траншей от МВФ и Всемирного банка Украина сможет пережить январь и февраль.
Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего отсутствия дополнительного финансирования Украине придется покорить расходы или перейти к монетарному финансированию со стороны НБУ.
Однако это может привести к стремительному развитию гиперинфляции и вызвать дестабилизацию всей финансовой системы.
По словам директора МВФ, очень важно не допускать значительных задержек в предоставлении финансовой помощи Украине.
Журналисты указали, что согласно бюджету на следующий год Украина нуждается в 41 млрд долларов бюджетной поддержки от своих союзников.
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