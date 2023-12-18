В Минфине предупредили украинцев о необходимости сокращения потребления товаров и услуг

По словам главы Минфина Сергея Марченко, для победы в развязанной РФ преступной войне против Украины украинцам, вероятно, придется в несколько раз сократить уровень потребления товаров и услуг.

Что известно о предполагаемом сценарии необходимости сокращения объемов потребления украинцами

Марченко пояснил, что экономика Украины также должна перейти к работе на обеспечение военных потребностей страны.

К сожалению, мы пока живем в такой достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, у нас есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы действительно хотим перейти на военные рельсы, – предупредил глава Минфина. Поделиться

Министр пояснил, что украинцам необходимо снизить потребление товаров и услуг в несколько раз.

В частности, по его словам, украинцы потребляют большое количество импортной продукции, что оказывает негативное влияние на отечественных производителей.

Готово ли к этому общество? Я думаю, что на этом этапе пока не готов. Но это реальность, которая потенциально может быть. Это могут быть другие налоговые режимы, могут быть другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться. И думая о 25-м году, должны закладывать соответствующие сценарии, - предупредил Марченко. Поделиться

Что говорят в МВФ

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в комментарии журналистам издания Financial Times, задержки с дополнительным финансированием Украины со стороны западных партнеров могут привести к срыву всех усилий по предыдущему экономическому росту.

Георгиева отметила, что сейчас украинские власти способны пережить краткосрочную паузу в финансировании со стороны западных партнеров в течение нескольких ближайших месяцев.

Однако в случае отсутствия договоренностей по дополнительному финансированию Минфин Украины вынужден будет прибегнуть к жестким мерам для покрытия дефицита финансирования госбюджета.

По словам одного из западных чиновников, за счет траншей от МВФ и Всемирного банка Украина сможет пережить январь и февраль.

Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего отсутствия дополнительного финансирования Украине придется покорить расходы или перейти к монетарному финансированию со стороны НБУ.

Однако это может привести к стремительному развитию гиперинфляции и вызвать дестабилизацию всей финансовой системы.

Поскольку США и ЕС все еще ведут переговоры о пакетах финансирования для страны, она сказала, что экономическое возрождение Украины окажется под угрозой, если она будет вынуждена "приспосабливаться" к отсутствию новой финансовой поддержки. Дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к дестабилизирующей политике, такой как печать денег, говорится в материале издания. Поделиться

По словам директора МВФ, очень важно не допускать значительных задержек в предоставлении финансовой помощи Украине.

Работа в США и Европе будет продолжаться. В конце концов, я не теряю оптимизма, что они обеспечат финансирование, – убеждена Георгиева. Поделиться

Журналисты указали, что согласно бюджету на следующий год Украина нуждается в 41 млрд долларов бюджетной поддержки от своих союзников.