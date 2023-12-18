У Мінфіні попередили українців про необхідність скорочення споживання товарів і послуг

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, для перемоги у розв'язаній РФ злочинній війні проти України українцям ймовірно доведеться у кілька разів скоротити рівень споживання товарів і послуг.

Що відомо про ймовірний сценарій необхідності скорочення обсягів споживання українцями

Марченко пояснив, що наразі економіка України також має перейти до роботи на забезпечення військових потреб країни.

На жаль, ми поки що живемо у такій досить специфічній реальності, коли у нас все добре, у нас є стабільність макроекономічна, курсова. Але ця реальність потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки, - попередив глава Мінфіну. Поширити

Міністр пояснив, що українцям необхідно зменшити споживання товарів і послуг у кілька разів.

Зокрема, за його словами, українці споживають велику кількість імпортної продукції, що негативно впливає на вітчизняних виробників.

Чи готове до цього суспільство? Я думаю, що на цьому етапі поки що не готове. Але це та реальність, яка потенційно може бути. Це можуть бути інші податкові режими, можуть бути інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися. І думаючи про 25-й рік, маємо закладати відповідні сценарії, - попередив Марченко. Поширити

Що кажуть в МВФ

За словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої у коментарі журналістам видання Financial Times, затримки із додатковим фінансуванням України з боку західних партнерів можуть призвести до зриву всіх зусиль із попереднього економічного зростання.

Георгієва зазначила, що наразі українська влада здатна пережити короткострокову паузу у фінансуванні з боку західних партнерів протягом кількох найближчих місяців.

Однак у разі відсутності домовленностей щодо додаткового фінансування, Мінфін України змушений буде вдатись до жорстких заходів для покриття дефіциту фінансування держбюджету.

За словами одного із західних високопосадовців, за рахунок траншів від МВФ та Світового банку Україна зможе пережити січень та лютий.

Аналітики зазначають, що у разі подальшої відсутності додаткового фінансування Україні доведеться скорити витрати, або перейти до монетарного фінансування з боку НБУ.

Однак це може призвести до стрімкого розвитку гіперінфляції і спричинити дестабілізацію усієї фінансової системи.

Оскільки США та ЄС все ще ведуть переговори щодо пакетів фінансування для країни, вона сказала, що економічне відродження України опиниться під загрозою, якщо вона буде змушена "пристосовуватися" до відсутності нової фінансової підтримки. Подальші затримки можуть змусити Київ повернутися до дестабілізаційної політики, такої як друк грошей, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами директора МВФ, наразі дуже важливо не допускати значних затримок у наданні фінансової допомоги Україні.

Робота в США та Європі буде продовжуватися. Зрештою, я не втрачаю оптимізму, що вони забезпечать фінансування, - переконана Георгієва. Поширити

Журналісти вказали, що згідно з бюджетом на наступний рік Україна потребує 41 млрд доларів бюджетної підтримки від своїх союзників.