В Минкульте объяснили новые правила выезда деятелей искусств и медийников за границу
Категория
Культура
Дата публикации

В Минкульте объяснили новые правила выезда деятелей искусств и медийников за границу

выезд
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Источник:  Укринформ

По инициативе Министерства культуры и стратегических коммуникаций правительство урегулировало вопрос пересечения границы военнообязанными художниками и работниками медиа.

Главные тезисы

  • Новые правила выезда художников и медийников за границу в Украине призваны улучшить прозрачность и ответственность процесса.
  • Письма содействия теперь будут обрабатываться через соответствующие институты, а не напрямую от Министерства культуры.
  • Художники и работники медиа должны подавать заявки на выезд минимум за 15 дней до отъезда, максимальный срок пребывания за границей — 60 дней.

Новые правила выезда деятелей искусств и медийников за границу: что изменилось

Соответствующее решение вступит в силу после публикации в правительственном курьере, которое ожидается 6 марта. Об этом сообщил заместитель главы МКСК по европейской интеграции Андрей Наджос во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По его словам, министерство при разработке нового акта руководствовалось тем, что значительное количество деятелей в сфере искусств и СМИ, начиная с 2022 года, не возвращалось в Украину.

Новое в изменениях, за которые проголосовал вчера Кабинет министров, заключается в том, что раньше все обращения получало министерство. Теперь все обращения будут направляться в соответствующие институты, например, Госкино, Гостелерадиокомпания.

Наджос объяснил, что профильные институты будут прорабатывать соответствующие обращения, проверять все необходимые документы самостоятельно и отправлять МКСК уже верифицированный пакет документов. Чиновник объяснил, что это ускорит процесс и сделает его более транспарентным и ответственным.

В то же время он сообщил, что письмо содействия будет подписываться только министром или исполняющим его обязанности.

Замминистра также проинформировал, что теперь подавать документы в министерство необходимо минимум за 15 дней до выезда, а срок пребывания за границей не должен превышать 60 календарных дней.

В исключительных случаях он может быть продлен. Однако нам кажется, что этого срока достаточно, чтобы человек решил рабочие вопросы и вернулся в Украину.

Он также рассказал, что определен перечень документов, необходимых для выдачи писем содействия пересечению границы.

Необходимо иметь приглашение и военно-учетный документ. Есть также некоторые дополнительные элементы, которые касаются работников СМИ. Здесь могут быть подключены Минцифры. Оно подключается при участии медийщиков в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы United24.

В то же время представители медиа, отправляющиеся в заграничную командировку, должны иметь четкую редакционную задачу и приказ руководства на командировку.

Что касается представителей культуры, то МКСК стремится ввести механизм, чтобы по возвращении в Украину лицо отчиталось, куда и сколько средств будет направлено на нужды ВСУ, если сбор средств был задекларирован как цель выезда.

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