У Мінкульті пояснили нові правила виїзду митців і медійників за кордон

За ініціативи Міністерства культури та стратегічних комунікацій уряд врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митцями та працівниками медіа.

Нові правила виїзду митців і медійників за кордон: що змінилося

Відповідне рішення набуде чинності після публікації в Урядовому кур'єрі, яке очікується 6 березня. Про це повідомив заступник глави МКСК з питань європейської інтеграції Андрій Наджос під час засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, міністерство при розробці нового акта керувалося тим, що значна кількість діячів у сфері мистецтв та ЗМІ, починаючи з 2022 року, не поверталися в Україну.

Нове у змінах, за які вчора проголосував Кабінет міністрів, полягає в тому, що раніше всі звернення отримувало міністерство. Відтепер всі звернення будуть спрямовуватись до відповідних інституцій, наприклад, Держкіно, Держтелерадіокомпанія.

Наджос пояснив, що профільні інституції будуть опрацьовувати відповідні звернення, перевіряти всі необхідні документи самостійно і надсилати МКСК уже верифікований пакет документів. Посадовець пояснив, що це прискорить процес і зробить його більш транспарентним і відповідальним.

Водночас він повідомив, що лист сприяння підписуватиметься лише міністром або тим, хто виконує його обов'язки.

Заступник міністра також поінформував, що відтепер подавати документи до міністерства необхідно мінімум за 15 днів до виїзду, а термін перебування за кордоном не має перевищувати 60 календарних днів.

У виняткових випадках він може бути продовжений. Проте нам здається, що цього терміну достатньо, щоб людина розв'язала робочі питання і повернулася в Україну. Поширити

Він також розповів, що визначено перелік документів, необхідних для видачі листів сприяння для перетину кордону.

Потрібно мати запрошення і військово-обліковий документ. Є також певні додаткові елементи, які стосуються працівників ЗМІ. Тут може бути підключено Мінцифри. Воно підключається у разі участі медійників у заходах, які пов'язані із забезпеченням функціонування мультимедійної платформи United24.

Водночас представники медіа, які вирушають у закордонне відрядження, повинні мати чітке редакційне завдання і наказ керівництва на відрядження.