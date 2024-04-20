По информации Минобороны Великобритании, с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла более сотни самолетов.

Что известно о многочисленных потерях авиации армии РФ

В Минобороны Великобритании отметили, что уничтожение сверхзвукового бомбардировщика армии РФ Ту-22М3, вероятно, является очередным успехом украинских военных.

Это первый случай, когда стратегический бомбардировщик сбит украинскими системами ПВО. Весьма вероятно, что Россия уже потеряла по меньшей мере 100 самолетов, подчеркнули в Минобороны Британии. Поделиться

Какой именно ракетой Украина могла сбить Ту-22М3

По мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Романа Свитана в эфире 24 канала, маловероятно, что ЗРК С-200 смог перехватить российский бомбардировщик на расстоянии более 300 км от границы с Украиной.

Свитан отметил, что ракету, которой был сбит самолет, скорее всего, модернизировали.

Реальная дальность ракеты С-200 составляет примерно 250 километров, техническая — 300 километров. На большем расстоянии она просто рухнет на землю.

Ракету могли модернизировать, увеличив мощность пороховых ускорителей — это такие 4 "миниракета", которые поднимают и разгоняют С-200. Если их усилили, а это возможно, то к оружию могли добавить еще 50-70 километров, — предполагает аналитик. Поделиться

Но самое главное, что судно уничтожено, один из членов экипажа, вероятно, командир, — погиб, еще трое имеют повреждения.