Аналитики объяснили важность для РФ атакованного авиазавода в Казани
Категория
Мир
Дата публикации

Аналитики объяснили важность для РФ атакованного авиазавода в Казани

авиазавод
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Источник:  Defence Express

17 апреля стало известно, что украинские дальнобойные дроны атаковали авиазавод в Казани (КАПО), являющийся производителем стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3 и Ту-160. Хотя информации о результате атаки нет, сам факт этого важен как минимум в символическом плане.

Какое значение для Кремля имеет авиазавод в Казани

Здесь речь не только о том, что авиазавод в Казани расположен более чем на 1000 километров от границы Украины. Речь здесь также и о том, что КАПО настолько важно в системе рашистского ВПК, что этот объект даже использовали как "декорацию" для одного из пропагандистских мероприятий с участием главаря Кремля Путина, — отметили в Defence Express.

В частности, в феврале этого года правитель РФ посещал мощности авиазавода в Казани. Тогда же стало известно, что за последние 2 года на КАПО успели провести модернизацию только двух строевых бомбардировщиков Ту-160 и изготовить еще два самолета этого типа из советских заготовок по программе "воспроизводства". Добавляется, что эти два новых самолета вышли из цехов еще в 2022 году, но Минобороны РФ их так и не приняло.

В марте 2023 года КАПО "засветил" модернизированный Ту-22М3М, но это был лишь второй бомбардировщик этого типа за последние 5 лет.

При этом интересно, что рашисты заявляли достаточно амбициозные планы по развертыванию производства на мощностях КАПО. К примеру, в декабре 2023 года стало известно о плане на почти все Ту-22М3 поставить штангу дозаправки, которая дает полет на несколько часов. В то же время, в декабре 2023 года стало известно и о том, что РФ запланировала сделать 70 Ту-214 на заводе-производителе Ту-160 и Ту-22М3, а план не выполняется, — отмечают эксперты.

Причиной тому является неудовлетворительное состояние производственных мощностей этого авиазавода. В открытом доступе были сведены о том, что его оборудование было обновлено лишь на 40% от плана. А для производства Ту-214, которые могут иметь двойное назначение, будут использовать цех, который предназначался для ПАК ДА в качестве замены Ту-95МС и Ту-160.

Что известно об атаке на Татарстан

Напомним, 2 апреля беспилотники впервые атаковали Татарстан. Эта атака продемонстрировала, что у Украины есть дроны, которые могут преодолеть более 1200 километров.

Уже 17 апреля беспилотники Главного управления разведки атаковали авиационный завод им. Горбунова в Казани (Татарстан). Там производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

В ВСУ заявили, что расстояние в 1 тысячу 200 км — не лимит для Украины в вопросе ударов по глубоким тылам Российской Федерации на ее материковой территории.

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