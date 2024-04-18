Аналитики объяснили важность для РФ атакованного авиазавода в Казани

17 апреля стало известно, что украинские дальнобойные дроны атаковали авиазавод в Казани (КАПО), являющийся производителем стратегических бомбардировщиков типа Ту-22М3 и Ту-160. Хотя информации о результате атаки нет, сам факт этого важен как минимум в символическом плане.
Какое значение для Кремля имеет авиазавод в Казани
В частности, в феврале этого года правитель РФ посещал мощности авиазавода в Казани. Тогда же стало известно, что за последние 2 года на КАПО успели провести модернизацию только двух строевых бомбардировщиков Ту-160 и изготовить еще два самолета этого типа из советских заготовок по программе "воспроизводства". Добавляется, что эти два новых самолета вышли из цехов еще в 2022 году, но Минобороны РФ их так и не приняло.
В марте 2023 года КАПО "засветил" модернизированный Ту-22М3М, но это был лишь второй бомбардировщик этого типа за последние 5 лет.
Причиной тому является неудовлетворительное состояние производственных мощностей этого авиазавода. В открытом доступе были сведены о том, что его оборудование было обновлено лишь на 40% от плана. А для производства Ту-214, которые могут иметь двойное назначение, будут использовать цех, который предназначался для ПАК ДА в качестве замены Ту-95МС и Ту-160.
Что известно об атаке на Татарстан
Напомним, 2 апреля беспилотники впервые атаковали Татарстан. Эта атака продемонстрировала, что у Украины есть дроны, которые могут преодолеть более 1200 километров.
Уже 17 апреля беспилотники Главного управления разведки атаковали авиационный завод им. Горбунова в Казани (Татарстан). Там производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.
В ВСУ заявили, что расстояние в 1 тысячу 200 км — не лимит для Украины в вопросе ударов по глубоким тылам Российской Федерации на ее материковой территории.
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