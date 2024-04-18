Аналітики пояснили важливість для РФ атакованого авіазаводу в Казані

17 квітня стало відомо, що українські далекобійні дрони атакували авіазавод в Казані (КАПО), який є виробником стратегічних бомбардувальників типу Ту-22М3 і Ту-160. Хоча інформації про результат атаки немає, сам факт цього є важливим як мінімум в символічному плані.

Яке значення для Кремля має авіазавод в Казані

Тут мова не тільки про те, що авіазавод в Казані розміщений на понад 1000 кілометрів від кордону України. Мова тут також і про те, що КАПО є настільки важливим в системі рашистського ВПК, що цей об’єкт навіть використали як "декорацію"" для одного із пропагандистських заходів за участі ватажка Кремля Путіна, — наголосили у Defence Express. Поширити

Зокрема, у лютому цього року правитель РФ відвідував потужності авіазаводу в Казані. Тоді ж стало відомо, що за останні 2 роки на КАПО встигли провести модернізацію лише двох стройових бомбардувальників Ту-160 та виготовити ще два літаки цього типу із заготовок радянських часів за програмою "воспроизводства". Додається, що ці два нових літака вийшли з цехів ще у 2022 році, але Міноборони РФ їх так і не прийняв.

У березні 2023 року КАПО "засвітив" модернізований Ту-22М3М, але це був лише другий бомбардувальник цього типу за останні 5 років.

При цьому цікаво, що рашисти заявляли доволі амбітні плани по розгортанню виробництва на потужностях КАПО. Наприклад, в грудні 2023 року стало відомо про план на майже всі Ту-22М3 поставити штангу дозаправки, яка дає політ на кілька годин. Водночас, тоді ж в грудні 2023 року стало відомо і про те, що РФ запланувала зробити 70 Ту-214 на заводі-виробнику Ту-160 і Ту-22М3, а план не виконується, — зазначають експерти.

Причиною цього є незадовільний стан виробничих потужностей цього авіазаводу. У відкритому доступі були дані про те, що його обладнання було оновлено лише на 40% від плану. А для виробництва Ту-214, котрі можуть мати "подвійне" призначення, використовуватимуть цех, який призначався для ПАК ДА як заміни Ту-95МС і Ту-160.

Що відомо про атаку на Татарстан

Нагадаємо, 2 квітня безпілотники вперше атакували Татарстан. Ця атака продемонструвала, що Україна має дрони, які можуть подолати понад 1200 кілометрів.

Вже 17 квітня безпілотники Головного управління розвідки атакували авіаційний завод ім. Горбунова у Казані (Татарстан). Там вироблять та ремонтують бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

У ЗСУ заявили, що відстань у 1 тисячу 200 км — не ліміт для України у питання ударів по глибоких тилах Російської Федерації на її материковій території.