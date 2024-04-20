В Міноборони Британії назвали втрати авіації армії РФ від початку війни в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

В Міноборони Британії назвали втрати авіації армії РФ від початку війни в Україні

Влучання у літак армії РФ
Джерело:  Bild

За інформацією Міноборони Великої Британії, від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна армія РФ втратила більше сотні літаків. 

Що відомо про численні втрати авіації армії РФ

У Міноборони Британії зазначили, що знищення надзвукового бомбардувальника армії РФ Ту-22М3, ймовірно, є черговим успіхом українських військових.

Це перший випадок, коли стратегічний бомбардувальник збито українськими системами ППО. Досить імовірно, що Росія вже втратила щонайменше 100 літаків, — підкреслили в Міноборони Британії.

Якою саме ракетою Україна могла збити Ту-22М3

На думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта Романа Світана в ефірі 24 каналу, малоймовірно, що ЗРК С-200 зміг перехопити російський бомбардувальник на відстані у понад 300 км від кордону з Україною.

Світан зазначив, що ракету, якою було збито літак, скоріш за все, модернізували.

Реальна дальність ракети С-200, становить приблизно 250 кілометрів, технічна — 300 кілометрів. На більшій відстані вона просто впаде на землю.

Ракету могли модернізувати, збільшивши потужність порохових прискорювачів — це такі 4 "мініракети", які піднімають і розганяють С-200. Якщо їх посилили, а це можливо, то так до зброї могли додати ще 50-70 кілометрів, — припускає аналітик.

Але найголовніше, що судно знищене, один із членів екіпажу, ймовірно командир, — загинув, ще троє мають ушкодження.

Відновити такий екіпаж — дуже довго. Навчити людей заново — довго і дорого, адже йдеться про важкий 100-тонний літак. Лише щоб провести достатню кількість годин польоту в повітрі, знадобиться 50 тонн авіаційного пального — це дуже дорого, — пояснює Світан.

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