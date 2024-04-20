За інформацією Міноборони Великої Британії, від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України окупаційна армія РФ втратила більше сотні літаків.
Що відомо про численні втрати авіації армії РФ
У Міноборони Британії зазначили, що знищення надзвукового бомбардувальника армії РФ Ту-22М3, ймовірно, є черговим успіхом українських військових.
Якою саме ракетою Україна могла збити Ту-22М3
На думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта Романа Світана в ефірі 24 каналу, малоймовірно, що ЗРК С-200 зміг перехопити російський бомбардувальник на відстані у понад 300 км від кордону з Україною.
Світан зазначив, що ракету, якою було збито літак, скоріш за все, модернізували.
Реальна дальність ракети С-200, становить приблизно 250 кілометрів, технічна — 300 кілометрів. На більшій відстані вона просто впаде на землю.
Але найголовніше, що судно знищене, один із членів екіпажу, ймовірно командир, — загинув, ще троє мають ушкодження.
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