Авіація РФ вільно діє на деяких ділянках фронту через виснаження української ППО — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ вільно діє на деяких ділянках фронту через виснаження української ППО — аналітики

Авіація РФ
Джерело:  ISW

Російська авіація може вільно діяти на певних критичних ділянках фронту через обмежені можливості та виснаження української протиповітряної оборони.

Росіяни хизуються знищенням Часового Яру

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що російські так звані воєнкори нещодавно збільшили кількість публікацій, зокрема за 19 квітня, на яких видно, як російські літаки Су-25 і Су-34 діють на низьких висотах поблизу Часового Яру Донецької області та завдають ударів по українських позиціях, щоб підтримати просування Росії в цьому районі.

Провоєнні воєнкори вихваляли російську авіацію за те, що вона дозволила Росії відносно швидко просуватися в цьому районі принаймні з кінця березня 2024 року.

Аналітики зазначають, що здатність російської авіації діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту, не зазнаючи значних втрат, свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі недостатня, щоб стримувати або перешкоджати російським літакам діяти на лінії фронту.

Проблеми української ППО на лінії фронту

Здатність України наносити дальні удари для збиття російських стратегічних літаків, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було досягнуто в результаті попереднього збиття тактичної авіації. Однак це не в змозі компенсувати критичний дефіцит протиповітряної оборони України на фронті.

ISW пише, що українським силам все ще доводиться використовувати матеріально-технічні засоби та розміщувати свої обмежені засоби протиповітряної оборони в одних районах фронту, а не в інших.

Це вимагає великих витрат, дозволяючи російській авіації підтримувати більш послідовні та швидкі досягнення на землі, включно з Часовим Яром.

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