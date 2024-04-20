Авіація РФ вільно діє на деяких ділянках фронту через виснаження української ППО — аналітики

Російська авіація може вільно діяти на певних критичних ділянках фронту через обмежені можливості та виснаження української протиповітряної оборони.
Росіяни хизуються знищенням Часового Яру
У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначено, що російські так звані воєнкори нещодавно збільшили кількість публікацій, зокрема за 19 квітня, на яких видно, як російські літаки Су-25 і Су-34 діють на низьких висотах поблизу Часового Яру Донецької області та завдають ударів по українських позиціях, щоб підтримати просування Росії в цьому районі.
Провоєнні воєнкори вихваляли російську авіацію за те, що вона дозволила Росії відносно швидко просуватися в цьому районі принаймні з кінця березня 2024 року.
Аналітики зазначають, що здатність російської авіації діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту, не зазнаючи значних втрат, свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі недостатня, щоб стримувати або перешкоджати російським літакам діяти на лінії фронту.
Проблеми української ППО на лінії фронту
ISW пише, що українським силам все ще доводиться використовувати матеріально-технічні засоби та розміщувати свої обмежені засоби протиповітряної оборони в одних районах фронту, а не в інших.
Це вимагає великих витрат, дозволяючи російській авіації підтримувати більш послідовні та швидкі досягнення на землі, включно з Часовим Яром.
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