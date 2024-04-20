Авиация РФ свободно действует на некоторых участках фронта из-за истощения украинской ПВО — аналитики

Российская авиация может свободно действовать на определенных критических участках фронта из-за ограниченных возможностей и истощения украинской противовоздушной обороны.
Россияне кичатся уничтожением Часового Яра
В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечено, что российские так называемые военкоры недавно увеличили количество публикаций, в том числе за 19 апреля, на которых видно, как российские самолеты Су-25 и Су-34 действуют на низких высотах вблизи Часового Яра Донецкой области и наносят удары по украинским позициям, чтобы поддержать продвижение России в этом районе.
Провоенные военкоры восхваляли российскую авиацию за то, что она позволила России относительно быстро продвигаться в этом районе, по крайней мере, с конца марта 2024 года.
Аналитики отмечают, что способность российской авиации действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта, не понеся значительных потерь, свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или препятствовать российским самолетам действовать на линии фронта.
Проблемы украинского ПВО на линии фронта
ISW пишет, что украинским силам все еще приходится использовать материально-технические средства и размещать свои ограниченные средства противовоздушной обороны в одних районах фронта, а не в других.
Это требует больших затрат, позволяя российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые достижения на земле, включая Часов Яр.
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