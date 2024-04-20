Авиация РФ свободно действует на некоторых участках фронта из-за истощения украинской ПВО — аналитики

Россияне кичатся уничтожением Часового Яра

В отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечено, что российские так называемые военкоры недавно увеличили количество публикаций, в том числе за 19 апреля, на которых видно, как российские самолеты Су-25 и Су-34 действуют на низких высотах вблизи Часового Яра Донецкой области и наносят удары по украинским позициям, чтобы поддержать продвижение России в этом районе.

Провоенные военкоры восхваляли российскую авиацию за то, что она позволила России относительно быстро продвигаться в этом районе, по крайней мере, с конца марта 2024 года.

Аналитики отмечают, что способность российской авиации действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта, не понеся значительных потерь, свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или препятствовать российским самолетам действовать на линии фронта.

Проблемы украинского ПВО на линии фронта

Способность Украины наносить дальние удары для сбивания российских стратегических самолетов, ведущих боевые действия, может временно ограничить операции российской авиации, как это было достигнуто в результате предварительного сбивания тактической авиации. Однако это не может компенсировать критический дефицит противовоздушной обороны Украины на фронте. Поделиться

ISW пишет, что украинским силам все еще приходится использовать материально-технические средства и размещать свои ограниченные средства противовоздушной обороны в одних районах фронта, а не в других.

Это требует больших затрат, позволяя российской авиации поддерживать более последовательные и быстрые достижения на земле, включая Часов Яр.