В разведывательном Центре Вооруженных сил Эстонии заявили о мощной обороне украинских военных в районе Часового Яра в Донецкой области и многочисленных потерях оккупационной армии РФ в результате попыток штурмов города.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

В разведке Эстонии отмечают, что украинские военные построили мощные фортификационные сооружения в районе Часового Яра и сдерживают попытки наступления оккупационной армии РФ, нанося российским военным преступникам многочисленные потери.

Подчеркивается, что в настоящее время оккупационная армия РФ отдает главный приоритет ведению наступления в Донецкой области и концентрирует там наибольшее количество сил.

В настоящее время военные преступники из армии РФ не прекращают попыток штурмов в районе Часового Яра к западу от Бахмута.

Однако у города есть мощные оборонительные укрепления, поэтому нападающий несет большие потери в боях. Быстрого захвата города не ожидается, подчеркивается в отчете эстонской разведки. Поделиться

Также представители разведки наблюдают активные боевые действия в направлении Авдеевка-Марьинка. По информации эстонцев, РФ продвинулась в сторону поселка Первомайское.

Что известно о потерях армии РФ по другим направлениям

В Генштабе ВСУ отметили, что за последние полгода боев за Новомихайловку в Донецкой области преступная армия РФ потеряла уже более 300 единиц техники.

Военные уточнили, что уже шесть месяцев идет жестокая битва за маленькую деревню, где раньше проживало всего полторы тысячи человек.

Оккупанты чуть ли не каждый день бросают в атаку танки, боевые бронированные машины, не жалеют пехоты, — подчеркивают в Генштабе. Поделиться