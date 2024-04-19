У розвідувальному Центрі Збройних сил Естонії заявили про потужну оборону українських військових в районі Часового Яру на Донеччині та численні втрати окупаційної армії РФ в результаті спроб штурмів міста.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

У розвідці Естонії зазначають, що українські військові збудували потужні фортифікаційні споруди в районі Часового Яру і стримують спроби наступу окупаційної армії РФ, завдаючи російським військовим злочинцям численних втрат.

Підкреслюється, що наразі окупаційна армія РФ надає головний пріоритет веденню наступу у Донецькій області і концентрує там найбільшу кількість сил.

Наразі військові злочинці з армії РФ не припиняють спроб штурмів в районі Часового Яру на захід від Бахмута.

Однак місто має потужні оборонні укріплення, тому нападник несе великі втрати в боях. Швидкого захоплення міста не очікується, — підкреслюється у звіті естонської розвідки. Поширити

Також представники розвідки спостерігають активні бойові дії на напрямку Авдіївка-Мар'їнка. За інформацією естонців, РФ просунулась у бік селища Первомайське.

Що відомо про втрати армії РФ на інших напрямках

У Генштабі ЗСУ зазначили, що протягом останніх півроку боїв за Новомихайлівку на Донеччині злочинна армія РФ втратила вже більше 300 одиниць техніки.

Військові уточнили, що вже шість місяців триває жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало лише півтори тисячі людей.

Окупанти мало не щодня кидають в атаку танки, бойові броньовані машини, не шкодують піхоти, — підкреслюють у Генштабі. Поширити