В Минобороны Британии показали обучение украинских военных – фото
Категория
Мир
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В Минобороны Британии показали обучение украинских военных – фото

Минобороны Британии
ВСУ
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В Министерстве обороны Великобритании показали, как украинские военные проходят подготовку в рамках операции Interflex.

Как проходит обучение украинских военных в Британии.

Как сообщили в Минобороне Британии, стрельба и обращение с оружием являются одними из ключевых навыков, которым учат во время операции Interflex.

Отмечается, что во время пятинедельной интенсивной подготовки пехотных войск украинские военные проходят обучение военных инструкторов из Британии и 10 стран-партнеров.

Напомним, что операция Interflex — это программа подготовки украинских военных по стандартам вооруженных сил Британии.

Программа организована Соединенным Королевством вместе со странами — участниками Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Обучение финансируется в рамках всеобщей поддержки Украины.

Что известно об обучении украинских военных в Британии

С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы ВСУ проходят различные программы обучения в Британии. Для максимально эффективной подготовки военных в Британии построили специальный полигон.

Сообщается, что его оборудование и инфраструктура позволят получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

Кроме того, ранее процесс обучения украинских военных показали на видео. В Минобороны Британии также сообщили, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины с 2022 года.

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