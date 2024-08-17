В Минздраве назначили исполняющего обязанности гендиректора Охматдета
Категория
Украина
Дата публикации

В Минздраве назначили исполняющего обязанности гендиректора Охматдета

Охматдет
Читати українською
Источник:  МОЗ Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил временно исполняющим обязанности НДСЛ "Охматдет" Александра Урина, возглавляющего отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций медучреждения.

Главные тезисы

  • Министр здравоохранения временно возложил исполнение обязанностей гендиректора Охматдета на Александра Урина.
  • Генеральный директор Охматдета отстранен до завершения проверок правоохранительными органами.
  • Исполняющий обязанности гендиректора должен быть человеком из заведующих отделениями с поддержкой коллег.

Ляшко назначил исполняющего обязанности гендиректора Охматдета

С учетом советов врачей, принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора Охматдета на Александра Урина, ныне возглавляющего отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, он 17 августа встретился с несколькими заведующими отделениями больницы, чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться Охматдет дальше, а также кто готов возглавить это движение в сложное время и доверие коллег. Решение было принято по результатам этой встречи.

Убедился, что коллектив больницы ему (Урину) доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины

Что известно об отстранении Жовнира

Как заявил 17 августа глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, генеральный директор НДСЛ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией ведомства.

По словам Виктора Ляшко, вскоре он озвучит свои дальнейшие решения, в том числе кадровые.

Министр также подчеркнул, что его позиция по этому делу остается четкой — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег.

В настоящее время продолжаются консультации по ее назначению.

Виктор Ляшко также добавил, что все факты по восстановлению Охматдета, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда.

Министр также подчеркнул, что решение объявить компанию победителем тендера принял Жовнир.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минздрав утвердил создание Совета по восстановлению "Охматдета". Кто туда вошел
Минздрав утвердил создание Совета по восстановлению "Охматдета". Кто туда вошел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал со средствами на восстановление Охматдета. Руководитель больницы обратился с призывом к БФ
Охматдет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МОЗ отстранило гендиректора "Охматдета" Жолнира на фоне громкого скандала
Министерство здравоохранения Украины
Владимир Жовнир

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?