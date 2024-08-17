В Минздраве назначили исполняющего обязанности гендиректора Охматдета

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назначил временно исполняющим обязанности НДСЛ "Охматдет" Александра Урина, возглавляющего отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций медучреждения.
Главные тезисы
- Министр здравоохранения временно возложил исполнение обязанностей гендиректора Охматдета на Александра Урина.
- Генеральный директор Охматдета отстранен до завершения проверок правоохранительными органами.
- Исполняющий обязанности гендиректора должен быть человеком из заведующих отделениями с поддержкой коллег.
Ляшко назначил исполняющего обязанности гендиректора Охматдета
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По словам министра, он 17 августа встретился с несколькими заведующими отделениями больницы, чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться Охматдет дальше, а также кто готов возглавить это движение в сложное время и доверие коллег. Решение было принято по результатам этой встречи.
Что известно об отстранении Жовнира
Как заявил 17 августа глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, генеральный директор НДСЛ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией ведомства.
По словам Виктора Ляшко, вскоре он озвучит свои дальнейшие решения, в том числе кадровые.
Министр также подчеркнул, что его позиция по этому делу остается четкой — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег.
В настоящее время продолжаются консультации по ее назначению.
Виктор Ляшко также добавил, что все факты по восстановлению Охматдета, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.
Министр также подчеркнул, что решение объявить компанию победителем тендера принял Жовнир.
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