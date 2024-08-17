В Минздраве назначили исполняющего обязанности гендиректора Охматдета

Ляшко назначил исполняющего обязанности гендиректора Охматдета

С учетом советов врачей, принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора Охматдета на Александра Урина, ныне возглавляющего отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций Охматдета. Поделиться

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, он 17 августа встретился с несколькими заведующими отделениями больницы, чтобы услышать их мнения, обсудить видение, как должен двигаться и развиваться Охматдет дальше, а также кто готов возглавить это движение в сложное время и доверие коллег. Решение было принято по результатам этой встречи.

Убедился, что коллектив больницы ему (Урину) доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся. Виктор Ляшко Министр здравоохранения Украины

Что известно об отстранении Жовнира

Как заявил 17 августа глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, генеральный директор НДСЛ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией ведомства.

По словам Виктора Ляшко, вскоре он озвучит свои дальнейшие решения, в том числе кадровые.

Министр также подчеркнул, что его позиция по этому делу остается четкой — исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег.

В настоящее время продолжаются консультации по ее назначению.

Виктор Ляшко также добавил, что все факты по восстановлению Охматдета, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда. Поделиться

Министр также подчеркнул, что решение объявить компанию победителем тендера принял Жовнир.