У МОЗ призначили виконувача обов’язки гендиректора Охматдиту

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко призначив тимчасово виконуючим обов’язки НДСЛ "Охматдит" Олександра Уріна, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій медзакладу.
Головні тези:
- Міністр охорони здоров'я України тимчасово поклав виконання обов'язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна.
- Призначення виконуючого обов'язки пов'язане з урахуванням порад лікарів та довірою колег до Олександра Уріна.
- Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов'язків до завершення перевірок правоохоронними органами.
Ляшко призначив виконувача обов’язки гендиректора Охматдиту
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
За словами міністра, він 17 серпня зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись Охматдит далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег. Рішення було прийнято за результатами цієї зустрічі.
Що відомо про відсторонення Жовніра
Як заявив 17 серпня глава МОЗ України Віктор Ляшко, генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією відомства.
За словами Віктора Ляшка, незабаром він озвучить свої подальші рішення, зокрема й кадрові.
Міністр також наголосив, що його позиція у цій справі залишається чіткою — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділеннями, яка отримає найбільшу підтримку колег.
Наразі тривають консультації щодо її призначення.
Віктор Ляшко також додав, що усі факти щодо відновлення “Охматдиту”, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.
Міністр також наголосив, що рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-