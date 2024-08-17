У МОЗ призначили виконувача обов’язки гендиректора Охматдиту
Категорія
Україна
Дата публікації

У МОЗ призначили виконувача обов’язки гендиректора Охматдиту

Охматдит
Джерело:  МОЗ України

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко призначив тимчасово виконуючим обов’язки НДСЛ "Охматдит" Олександра Уріна, який очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій медзакладу.

Головні тези:

  • Міністр охорони здоров'я України тимчасово поклав виконання обов'язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна.
  • Призначення виконуючого обов'язки пов'язане з урахуванням порад лікарів та довірою колег до Олександра Уріна.
  • Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов'язків до завершення перевірок правоохоронними органами.

Ляшко призначив виконувача обов’язки гендиректора Охматдиту

З урахуванням порад лікарів, прийняв рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора Охматдиту на Олександра Уріна, який нині очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Охматдиту.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За словами міністра, він 17 серпня зустрівся з декількома завідувачами відділень лікарні, аби почути їх думки, обговорити бачення, як має рухатись та розвиватись Охматдит далі, а також хто готовий очолити цей рух в складний час та має довіру колег. Рішення було прийнято за результатами цієї зустрічі.

Пересвідчився, що колектив лікарні йому (Уріну) довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охматдит ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я України

Що відомо про відсторонення Жовніра

Як заявив 17 серпня глава МОЗ України Віктор Ляшко, генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією відомства.

За словами Віктора Ляшка, незабаром він озвучить свої подальші рішення, зокрема й кадрові.

Міністр також наголосив, що його позиція у цій справі залишається чіткою — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділеннями, яка отримає найбільшу підтримку колег.

Наразі тривають консультації щодо її призначення.

Віктор Ляшко також додав, що усі факти щодо відновлення “Охматдиту”, зазначені у ЗМІ, вже вивчаються Нацполіцією за його зверненням, а також перевірку проводить НАБУ.

Отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби масової інформації та міститься в документах, і зі сторони керівництва лікарні, і зі сторони Фонду.

Міністр також наголосив, що рішення оголосити компанію переможцем тендеру ухвалив Жовнір.

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