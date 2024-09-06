В Минздраве предупредили украинцев о новых опасных инфекциях
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Минздраве предупредили украинцев о новых опасных инфекциях

Врач-инфекционист
Читати українською
Источник:  Украинская правда

По словам заместителя главы Минздрава и главного санитарного врача Игоря Кузина COVID-19 может иметь некоторые схожие симптомы с лихорадкой Западного Нила.

Главные тезисы

  • COVID-19 имеет схожие симптомы с лихорадкой Западного Нила, что требует внимательного медицинского наблюдения и осторожности.
  • Оспа обезьян и лихорадка Западного Нила представляют серьезные угрозы со значительными показателями смертности.
  • Украинцам необходимо быть внимательными к новым опасным инфекциям, таким как лихорадка Западного Нила и обезьянья оспа, и следить за своим здоровьем.
  • COVID-19 продолжает распространяться, приводя к возможно тяжелому течению болезни у невакцинированных украинцев.
  • Врачи подчеркивают важность правильного реагирования на симптомы новых инфекций, чтобы предотвратить распространение и тяжелые случаи заболевания.

Какие новые опасные инфекции следует опасаться украинцам на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Кузин отмечает, что украинцам не следует также забывать о стремительном распространении в мире обезьяньей оспы.

Частично схожие симптомы могут быть у лихорадки Западного Нила и COVID-19, так как лихорадка часто проявляется в гриппоподобной форме. Это резкое повышение температуры, которое может занять некоторое время. Тогда действительно человек может считать, что он болеет обычным гриппом, ОРВИ, COVID-19 или другой респираторной инфекцией. Оспа обезьян на них не похожа, — объясняет главный санитарный врач.

Украинцев предупреждают об опасности новых инфекционных заболеваний
Врач-инфекционист

Он отметил, что и лихорадка Западного Нила и обезьянья оспа являются достаточно хорошо изученными заболеваниями.

Что известно об угрозе лихорадки Западного Нила и обезьяньей оспы

Кузин подчеркнул, что для пациентов очень важно правильно отвечать на вопросы врача об обстоятельствах и подробностях вероятной болезни.

Это даст врачу информацию, необходимую для принятия клинического решения.

Безусловно, COVID-19 сохраняет первое место из трех инфекционных заболеваний. Почему? Потому что он действительно продолжает распространяться по территории Украины и всего мира. И те люди, которые не получили полного курса прививки против COVID-19, имеют существенные риски тяжелого течения болезни, в частности от штамма FLiRT, и у них достаточно высокие риски или тяжелого течения или летального исхода вследствие наводнения. Поэтому суммарно, если посмотреть на количество смертельных случаев, тяжесть течения, то COVID-19 будет, безусловно, на первом месте именно по этим параметрам, — подчеркивает замглавы Минздрава.

По его словам, лихорадка Западного Нила представляет серьезную угрозу, ведь общая смертность от нее составляет около 17%.

Хочу напомнить, что оценка COVID-19 находилась на уровне 2%. Однако лихорадка Западного Нила достаточно редко переходит в эпидемические формы, когда охватываются большие слои населения. COVID-19 даже на фоне этих 2% охватывает достаточно широкие слои населения и циркулирует по всему миру уже не первый год. Поэтому он действительно уносит наибольшее количество жизней. Оспа обезьян чаще протекает в легкой форме или в форме средней тяжести. Формы, характеризующиеся тяжелым клиническим течением, чаще всего регистрируются у пациентов с иммунной супрессией на фоне, например, лучевой терапии, у людей с тяжелыми сопутствующими неинфекционными заболеваниями, в частности онкологическими. Поэтому у таких людей возможно тяжелое течение. Но летальность невелика. Сейчас она, по данным с африканского континента, меньше 1%, — добавляет Кузин.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВОЗ бьют тревогу из-за стремительного распространения обезьяньей оспы в Африке
ВОЗ
Вирус оспы обезьян
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Новый штамм оспы обезьян уже распространяется по миру. Что важно знать
обезьянья оспа
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян
В странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев оспы обезьян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?