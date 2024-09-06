По словам заместителя главы Минздрава и главного санитарного врача Игоря Кузина COVID-19 может иметь некоторые схожие симптомы с лихорадкой Западного Нила.
Главные тезисы
- COVID-19 имеет схожие симптомы с лихорадкой Западного Нила, что требует внимательного медицинского наблюдения и осторожности.
- Оспа обезьян и лихорадка Западного Нила представляют серьезные угрозы со значительными показателями смертности.
- Украинцам необходимо быть внимательными к новым опасным инфекциям, таким как лихорадка Западного Нила и обезьянья оспа, и следить за своим здоровьем.
- COVID-19 продолжает распространяться, приводя к возможно тяжелому течению болезни у невакцинированных украинцев.
- Врачи подчеркивают важность правильного реагирования на симптомы новых инфекций, чтобы предотвратить распространение и тяжелые случаи заболевания.
Какие новые опасные инфекции следует опасаться украинцам на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Украине
Кузин отмечает, что украинцам не следует также забывать о стремительном распространении в мире обезьяньей оспы.
Он отметил, что и лихорадка Западного Нила и обезьянья оспа являются достаточно хорошо изученными заболеваниями.
Что известно об угрозе лихорадки Западного Нила и обезьяньей оспы
Кузин подчеркнул, что для пациентов очень важно правильно отвечать на вопросы врача об обстоятельствах и подробностях вероятной болезни.
Это даст врачу информацию, необходимую для принятия клинического решения.
По его словам, лихорадка Западного Нила представляет серьезную угрозу, ведь общая смертность от нее составляет около 17%.
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