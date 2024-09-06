По словам заместителя главы Минздрава и главного санитарного врача Игоря Кузина COVID-19 может иметь некоторые схожие симптомы с лихорадкой Западного Нила.

Какие новые опасные инфекции следует опасаться украинцам на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Кузин отмечает, что украинцам не следует также забывать о стремительном распространении в мире обезьяньей оспы.

Частично схожие симптомы могут быть у лихорадки Западного Нила и COVID-19, так как лихорадка часто проявляется в гриппоподобной форме. Это резкое повышение температуры, которое может занять некоторое время. Тогда действительно человек может считать, что он болеет обычным гриппом, ОРВИ, COVID-19 или другой респираторной инфекцией. Оспа обезьян на них не похожа, — объясняет главный санитарный врач. Поделиться

Врач-инфекционист

Он отметил, что и лихорадка Западного Нила и обезьянья оспа являются достаточно хорошо изученными заболеваниями.

Что известно об угрозе лихорадки Западного Нила и обезьяньей оспы

Кузин подчеркнул, что для пациентов очень важно правильно отвечать на вопросы врача об обстоятельствах и подробностях вероятной болезни.

Это даст врачу информацию, необходимую для принятия клинического решения.

Безусловно, COVID-19 сохраняет первое место из трех инфекционных заболеваний. Почему? Потому что он действительно продолжает распространяться по территории Украины и всего мира. И те люди, которые не получили полного курса прививки против COVID-19, имеют существенные риски тяжелого течения болезни, в частности от штамма FLiRT, и у них достаточно высокие риски или тяжелого течения или летального исхода вследствие наводнения. Поэтому суммарно, если посмотреть на количество смертельных случаев, тяжесть течения, то COVID-19 будет, безусловно, на первом месте именно по этим параметрам, — подчеркивает замглавы Минздрава. Поделиться

По его словам, лихорадка Западного Нила представляет серьезную угрозу, ведь общая смертность от нее составляет около 17%.