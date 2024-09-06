За словами заступника глави МОЗ та головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна COVID-19 може мати деякі схожі симптоми із лихоманкою Західного Нілу.
Головні тези:
- COVID-19 може мати схожі симптоми із лихоманкою Західного Нілу, тому важливо бути обережним.
- Українців попереджають про ризики нових інфекцій, таких як лихоманка Західного Нілу та мавп’яча віспа.
- Лихоманка Західного Нілу та мавп’яча віспа є серйозними загрозами зі значними показниками смертності.
- COVID-19 продовжує ширитися та загрожує українцям, особливо невакцинованим.
- Мавп’яча віспа найчастіше протікає у легкій або середньо важкій формі, однак може мати важкий перебіг у людей з імунною супресією.
Яких нових небезпечних інфекцій варто остерігатись українцям на тлі зростання захворюванності на COVID-19 в Україні
Кузін зазначає, що українцям не варто також забувати про стрімке поширення у світі мавп'ячої віспи.
Він зазначив, що і лихоманка Західного Нілу і мавп’яча віспа є доволі добре вивченими захворюваннями.
Що відомо про загрозу лихоманки Західного Нілу та мавп’ячої віспи
Кузін підкреслив, що для пацієнтів дуже важливо правильно відповідати на питання лікаря стосовно обставин та подробиць перебігу ймовірної хвороби.
Це дасть лікарю інформацію, яка необхідна для прийняття клінічного рішення.
За його словами, лихоманка Західного Нілу представляє собою серйозну загрозу, адже загальна смертність від неї складає близько 17%.
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