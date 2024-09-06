Яких нових небезпечних інфекцій варто остерігатись українцям на тлі зростання захворюванності на COVID-19 в Україні

Кузін зазначає, що українцям не варто також забувати про стрімке поширення у світі мавп'ячої віспи.

Частково схожі симптоми можуть бути у лихоманки Західного Нілу і COVID-19, тому що лихоманка часто проявляється у грипоподібній формі. Це різке підвищення температури, яке може тривати певний час. Тоді дійсно людина може вважати, що вона хворіє на звичайний грип, ГРВІ, COVID-19 або іншу респіраторну інфекцію. Віспа мавп на них не схожа, — пояснює головний санітарний лікар. Поширити

Лікар-інфекціоніст

Він зазначив, що і лихоманка Західного Нілу і мавп’яча віспа є доволі добре вивченими захворюваннями.

Що відомо про загрозу лихоманки Західного Нілу та мавп’ячої віспи

Кузін підкреслив, що для пацієнтів дуже важливо правильно відповідати на питання лікаря стосовно обставин та подробиць перебігу ймовірної хвороби.

Це дасть лікарю інформацію, яка необхідна для прийняття клінічного рішення.

Безумовно, COVID-19 зберігає найперше місце з цих трьох інфекційних захворювань. Чому? Тому що він дійсно продовжує ширитися територією України і всього світу. І ті люди, які ще не отримали повного курсу щеплення проти COVID-19, мають суттєві ризики важкого перебігу хвороби, зокрема від штаму FLiRT, і в них достатньо високі ризики або важкого перебігу або летального наслідку внаслідок ковіду. Тому сумарно, якщо подивитися на кількість смертельних випадків, важкість перебігу, то COVID-19 буде безумовно на першому місці саме по цих параметрах, — підкреслює заступник глави МОЗ. Поширити

За його словами, лихоманка Західного Нілу представляє собою серйозну загрозу, адже загальна смертність від неї складає близько 17%.