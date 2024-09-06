У МОЗ попередили українців про нові небезпечні інфекції
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У МОЗ попередили українців про нові небезпечні інфекції

Лікар-інфекціоніст
Джерело:  Українська правда

За словами заступника глави МОЗ та головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна COVID-19 може мати деякі схожі симптоми із лихоманкою Західного Нілу. 

Головні тези:

  • COVID-19 може мати схожі симптоми із лихоманкою Західного Нілу, тому важливо бути обережним.
  • Українців попереджають про ризики нових інфекцій, таких як лихоманка Західного Нілу та мавп’яча віспа.
  • Лихоманка Західного Нілу та мавп’яча віспа є серйозними загрозами зі значними показниками смертності.
  • COVID-19 продовжує ширитися та загрожує українцям, особливо невакцинованим.
  • Мавп’яча віспа найчастіше протікає у легкій або середньо важкій формі, однак може мати важкий перебіг у людей з імунною супресією.

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Кузін зазначає, що українцям не варто також забувати про стрімке поширення у світі мавп'ячої віспи.

Частково схожі симптоми можуть бути у лихоманки Західного Нілу і COVID-19, тому що лихоманка часто проявляється у грипоподібній формі. Це різке підвищення температури, яке може тривати певний час. Тоді дійсно людина може вважати, що вона хворіє на звичайний грип, ГРВІ, COVID-19 або іншу респіраторну інфекцію. Віспа мавп на них не схожа, — пояснює головний санітарний лікар.

Українців попереджають щодо небезпеки нових інфекційних захворювань
Лікар-інфекціоніст

Він зазначив, що і лихоманка Західного Нілу і мавп’яча віспа є доволі добре вивченими захворюваннями.

Що відомо про загрозу лихоманки Західного Нілу та мавп’ячої віспи

Кузін підкреслив, що для пацієнтів дуже важливо правильно відповідати на питання лікаря стосовно обставин та подробиць перебігу ймовірної хвороби.

Це дасть лікарю інформацію, яка необхідна для прийняття клінічного рішення.

Безумовно, COVID-19 зберігає найперше місце з цих трьох інфекційних захворювань. Чому? Тому що він дійсно продовжує ширитися територією України і всього світу. І ті люди, які ще не отримали повного курсу щеплення проти COVID-19, мають суттєві ризики важкого перебігу хвороби, зокрема від штаму FLiRT, і в них достатньо високі ризики або важкого перебігу або летального наслідку внаслідок ковіду. Тому сумарно, якщо подивитися на кількість смертельних випадків, важкість перебігу, то COVID-19 буде безумовно на першому місці саме по цих параметрах, — підкреслює заступник глави МОЗ.

За його словами, лихоманка Західного Нілу представляє собою серйозну загрозу, адже загальна смертність від неї складає близько 17%.

Хочу нагадати, що оцінка для COVID-19 перебувала на рівні 2%. Та водночас лихоманка Західного Нілу достатньо рідко переходить в епідемічні форми, коли охоплюються великі верстви населення. COVID-19, навіть на фоні цих 2%, охоплює достатньо широкі верстви населення і циркулює по всьому світу вже не перший рік. Тому він дійсно забирає найбільшу кількість життів. Віспа мавп найчастіше протікає у легкій формі або в формі середньої важкості. Форми, які характеризуються важким клінічним перебігом, найчастіше реєструються у пацієнтів з імунною супресією на фоні, наприклад, променевої терапії, у людей, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, зокрема онкологічні. Тому у таких людей можливий важкий перебіг. Але летальність невелика. Зараз вона, за даними з африканського континенту, менша за 1%, — додає Кузін.

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